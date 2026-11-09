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SR je v hornej tretine rebríčka daňovej konkurencieschopnosti OECD
Na prvom mieste rebríčka sa 13. rok po sebe umiestnilo Estónsko, nasledované Lotyšskom a Novým Zélandom.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovensko sa v aktuálnom rebríčku daňovej konkurencieschopnosti International Tax Competitiveness Index 2026 umiestnilo na 12. mieste z 38 krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V hodnotení americkej Tax Foundation dosiahla SR skóre 74,7 bodu zo 100 a zaradila sa do hornej tretiny hodnotených krajín. Poukázal na to v pondelok Úrad vlády (ÚV) SR.
„Za Slovenskom sa umiestnili viaceré vyspelé ekonomiky vrátane Holandska (16.), Spojených štátov amerických (17.), Rakúska (18.) a Nemecka (19.). Slovensko získalo lepšie hodnotenie než Spojené kráľovstvo (30.), Poľsko (32.) či Francúzsko, ktoré skončilo na poslednom mieste,“ priblížil ÚV.
Na prvom mieste rebríčka sa 13. rok po sebe umiestnilo Estónsko, nasledované Lotyšskom a Novým Zélandom. Z ostatných krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa Česká republika nachádza na 7. mieste, Maďarsko na 10. mieste a Poľsko na 32. mieste.
Index hodnotí daňové sadzby aj nastavenie celého systému. Porovnáva zdaňovanie firiem, jednotlivcov, spotreby, majetku a pravidlá zdaňovania zahraničných príjmov. Posudzuje pritom konkurencieschopnosť systému a mieru, v akej daňové pravidlá ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia.
„Sme presvedčení, že vláda SR nastavila Slovensko na správny kurz. Teší nás, že na silné stránky slovenského daňového systému poukazuje aj renomovaná organizácia Tax Foundation. Pokračujeme v rozumnom a zodpovednom hospodárení s cieľom posilňovať stabilitu a konkurencieschopnosť krajiny,“ doplnil úrad vlády.
„Za Slovenskom sa umiestnili viaceré vyspelé ekonomiky vrátane Holandska (16.), Spojených štátov amerických (17.), Rakúska (18.) a Nemecka (19.). Slovensko získalo lepšie hodnotenie než Spojené kráľovstvo (30.), Poľsko (32.) či Francúzsko, ktoré skončilo na poslednom mieste,“ priblížil ÚV.
Na prvom mieste rebríčka sa 13. rok po sebe umiestnilo Estónsko, nasledované Lotyšskom a Novým Zélandom. Z ostatných krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa Česká republika nachádza na 7. mieste, Maďarsko na 10. mieste a Poľsko na 32. mieste.
Index hodnotí daňové sadzby aj nastavenie celého systému. Porovnáva zdaňovanie firiem, jednotlivcov, spotreby, majetku a pravidlá zdaňovania zahraničných príjmov. Posudzuje pritom konkurencieschopnosť systému a mieru, v akej daňové pravidlá ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia.
„Sme presvedčení, že vláda SR nastavila Slovensko na správny kurz. Teší nás, že na silné stránky slovenského daňového systému poukazuje aj renomovaná organizácia Tax Foundation. Pokračujeme v rozumnom a zodpovednom hospodárení s cieľom posilňovať stabilitu a konkurencieschopnosť krajiny,“ doplnil úrad vlády.