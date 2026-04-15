SR k 31. marcu vyčerpala z nových zdrojov EÚ vyše 2 mld. eur
Oproti koncu februára sa čerpanie zvýšilo o 1,14 percentuálneho bodu (p. b.).
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovensko vyčerpalo z prostriedkov Európskej únie v aktuálnom programovom období 2021 až 2027 k 31. marcu z piatich programov celkovo 2,029 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 15,86 % z celkovej alokácie 12,79 miliardy eur. Oproti koncu februára sa čerpanie zvýšilo o 1,14 percentuálneho bodu (p. b.), informovalo v stredu na svojom webe Ministerstvo financií (MF) SR.
Z celkovej alokácie pre hlavný Program Slovensko boli ku koncu marca vyčerpané zdroje EÚ vo výške 1,994 miliardy eur, čo je 15,84 % z vyčlenenej sumy pre tento program 12,59 miliardy eur. V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca čerpanie vzrástlo o 1,12 p. b. „V roku 2026 sa sleduje finančný míľnik pre splnenie pravidla N+3 vo výške 1,94 miliardy eur. Aktuálne je suma potrebná na jeho splnenie na úrovni platobného orgánu v minimálnej výške 277,25 milióna eur,“ uviedlo ministerstvo.
V Programe Interreg SK-CZ s celkovou alokáciou 85,32 milióna eur bolo vyčerpaných 14,80 milióna eur, čiže 17,35 % z pridelenej sumy. Oproti koncu februára je to viac o 5,76 p. b. Na splnenie míľnika pre rok 2026 vo výške 12,25 milióna eur je potrebná minimálna suma 2,62 milióna eur.
V Programe Interreg SK-AT s alokáciou 55,50 milióna eur bolo vyčerpaných 4,19 milióna eur, čo je 7,55 %. Čerpanie sa oproti koncu februára zvýšilo o 0,02 p. b. Pre splnenie míľnika na tento rok v objeme 7,97 milióna eur je potrebná suma v minimálnej výške 6,87 milióna eur.
Z celkovej alokácie 45 miliónov eur v Programe Interact IV predstavovalo čerpanie na národnej úrovni 15,77 milióna eur, teda 35,05 %. Oproti koncu predchádzajúceho mesiaca je to viac o 0,36 p. b. V tomto programe je už splnený prvý aj druhý míľnik voči Európskej komisii (EK) podľa pravidla N+3, ktorý je v kumulatívnej výške 9,20 milióna eur.
V Programe Rybné hospodárstvo EK pridelila finančné prostriedky vo výške 15,23 milióna eur. K 31. marcu sa nečerpali prostriedky z programu. „Prvý míľnik voči EK v zmysle pravidla N+3 vo výške 5,35 milióna eur (35 % z alokácie programu) bude potrebné splniť do 31. decembra 2026,“ dodalo MF.
Z celkovej alokácie pre hlavný Program Slovensko boli ku koncu marca vyčerpané zdroje EÚ vo výške 1,994 miliardy eur, čo je 15,84 % z vyčlenenej sumy pre tento program 12,59 miliardy eur. V porovnaní so záverom predchádzajúceho mesiaca čerpanie vzrástlo o 1,12 p. b. „V roku 2026 sa sleduje finančný míľnik pre splnenie pravidla N+3 vo výške 1,94 miliardy eur. Aktuálne je suma potrebná na jeho splnenie na úrovni platobného orgánu v minimálnej výške 277,25 milióna eur,“ uviedlo ministerstvo.
V Programe Interreg SK-CZ s celkovou alokáciou 85,32 milióna eur bolo vyčerpaných 14,80 milióna eur, čiže 17,35 % z pridelenej sumy. Oproti koncu februára je to viac o 5,76 p. b. Na splnenie míľnika pre rok 2026 vo výške 12,25 milióna eur je potrebná minimálna suma 2,62 milióna eur.
V Programe Interreg SK-AT s alokáciou 55,50 milióna eur bolo vyčerpaných 4,19 milióna eur, čo je 7,55 %. Čerpanie sa oproti koncu februára zvýšilo o 0,02 p. b. Pre splnenie míľnika na tento rok v objeme 7,97 milióna eur je potrebná suma v minimálnej výške 6,87 milióna eur.
Z celkovej alokácie 45 miliónov eur v Programe Interact IV predstavovalo čerpanie na národnej úrovni 15,77 milióna eur, teda 35,05 %. Oproti koncu predchádzajúceho mesiaca je to viac o 0,36 p. b. V tomto programe je už splnený prvý aj druhý míľnik voči Európskej komisii (EK) podľa pravidla N+3, ktorý je v kumulatívnej výške 9,20 milióna eur.
V Programe Rybné hospodárstvo EK pridelila finančné prostriedky vo výške 15,23 milióna eur. K 31. marcu sa nečerpali prostriedky z programu. „Prvý míľnik voči EK v zmysle pravidla N+3 vo výške 5,35 milióna eur (35 % z alokácie programu) bude potrebné splniť do 31. decembra 2026,“ dodalo MF.