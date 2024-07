SR má dostať viac ako 3 mil. USD od Alžírska za bývalú obchodnú dohodu

Bratislava 24. júla (TASR) - Alžírsko by malo splatiť Slovensku viac ako 3,4 milióna amerických dolárov (3,2 milióna eur) z úverovej dohody uzatvorenej s bývalou ČSSR v roku 1984. Československá spoločnosť Pragoinvest mala v tom čase realizovať dodávku závodov do Alžírska, pričom zákazku nedokončila. To sa stalo predmetom dlhoročného sporu medzi zainteresovanými krajinami. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorú predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania.



"Problémy s čerpaním tohto úveru a tiež nemožnosť nadobudnutia jeho splatnosti boli spôsobené skutočnosťou, že spoločnosť Pragoinvest sa dostala v apríli 1991 do platobnej neschopnosti, čím vstúpila do likvidácie a následne bol na ňu v roku 1993 vyhlásený konkurz. Z tohto dôvodu došlo k prerušeniu dodávok zariadení do Alžírska a investičná akcia tak nebola skompletizovaná," špecifikoval rezort financií.



Dodávku následne dokončil taliansky dodávateľ, čím vznikli alžírskej strane dodatočné náklady. Tá až do roku 2022 odmietala riešiť svoj záväzok voči SR a Českej republike (ČR), ktorý vyplynul zo skompletizovania časti pôvodnej dodávky firmou Pragoinvest. V roku 2023 sa v Alžíri uskutočnili dve kolá rokovaní medzi predstaviteľmi SR a ČR na jednej strane a predstaviteľmi Alžírska na druhej strane.



Strany sa okrem iného dohodli, že SR a ČR si nebudú nárokovať úroky z omeškania a alžírska strana sa vzdá finančných nárokov z ušlého zisku. Alžírsko by malo sumu vyčíslenú na základe splnenej časti dodávky, po odpočítaní dodatočných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s dokončením projektu treťou stranou, splatiť do roku 2027. Suma urovnania bude vyplatená SR a ČR samostatne v šiestich rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná koncom septembra tohto roka. Celková suma sa delí medzi ČR a SR v pomere 2:1.



(1 EUR = 1,086 USD)