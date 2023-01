Štúdia:SR má jeden z najväčších potenciálov v EÚ znížiť spotrebu plynu

Bratislava 19. januára (TASR) – Na budovy pripadá na Slovensku 57 % všetkej energickej spotreby plynu. Vďaka zatepleniu budov má SR jeden z najväčších potenciálov v Európskej únii (EÚ) znížiť celkovú spotrebu plynu. Vo štvrtok o tom informovala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová na základe štúdie think-tanku BPIE - Buildings Performance Institute Europe.



Zemným plynom vykurujeme podľa platformy Budovy pre budúcnosť takmer 63 % rodinných domov a necelých 73 % bytových domov. Komplexnou renováciou obytných budov by sme podľa štúdie vedeli znížiť spotrebu plynu na vykurovanie o 44 %.



Najväčší potenciál úspor zemného plynu má spomedzi všetkých členských krajín EÚ Luxembursko, nasledujú Holandsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko. "Tento potenciál úspor na Slovensku spomedzi krajín EÚ nás vôbec neprekvapil. Hovoríme dlhodobo, že potenciál v sektore budov máme obrovský. Aby sme však tieto úspory dosiahli aj v realite, musíme výrazne pridať. Predpoklad úspor počíta s obnovou všetkých existujúcich budov na bývanie do roku 2050, teda tak rodinných, ako aj bytových domov," uviedla Nikodemová.



Podľa Nikodemovej sa musí zrýchliť tempo obnovy zo súčasného 1 % ročne na 3 % do roku 2035, ďalšie zvýšenie by malo byť na 4 % do roku 2040. "Finančné prostriedky na tieto investície ponúka na Slovensku nielen Plán obnovy a odolnosti, ale aj štartujúce programové obdobie nových eurofondov," vyjadrila sa Nikodemová.



Analytik platformy Budovy pre budúcnosť Richard Paksi uviedol, že kompenzácie za vysoké ceny energií nie sú systémovým riešením. "Jediným trvalým riešením je zníženie spotreby a na to je príležitosť aj v novej kapitole Plánu obnovy REPowerEU. Investícia do zvýšenia energetickej hospodárnosti domov a bytov sa dnes javí ako jedno z najlepších riešení," povedal Paksi. Dodal, že komplexnou obnovou, kde sa napríklad zateplí strecha, fasáda, či sa vymenia okná, je možné znížiť spotrebu energií o viac ako 70 %.