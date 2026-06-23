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SR má prvú kvantovú infraštruktúru, chráni údaje pred kyberhrozbami
Nová infraštruktúra využíva technológiu Quantum Key Distribution (QKD), ktorá umožňuje distribúciu šifrovacích kľúčov na základe princípov kvantovej fyziky.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Slovensko v utorok oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok k budovaniu „kvantového internetu“ - novej generácie bezpečných komunikačných sietí pre štátne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, vedecké organizácie aj budúce digitálne služby.
„Pred tromi rokmi sme si stanovili ambiciózny cieľ - vybudovať prvú slovenskú kvantovú komunikačnú infraštruktúru a zapojiť Slovensko do iniciatívy EuroQCI. Dnes môžeme predstaviť funkčnú sieť prepájajúcu strategické štátne inštitúcie a akademických partnerov naprieč celou krajinou. Je to významný míľnik pre slovenské kvantové technológie a dôležitý krok smerom k budúcej európskej kvantovej komunikačnej sieti,“ uviedol Djeylan Aktas z Fyzikálneho ústavu SAV. Ten v spolupráci s Národným centrom pre kvantové technológie (QUTE.sk) realizuje európsky projekt Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI), v rámci ktorého infraštruktúra vznikla.
Nová infraštruktúra využíva technológiu Quantum Key Distribution (QKD), ktorá umožňuje distribúciu šifrovacích kľúčov na základe princípov kvantovej fyziky. V rámci projektu vznikla metropolitná sieť, ktorá prepája strategické inštitúcie vrátane Kancelárie prezidenta SR, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a SAV. Súčasťou infraštruktúry skQCI je aj linka Košice - Prešov a sieť medzi mestami na západnom Slovensku, ktorá využíva pokročilý protokol na báze kvantovo previazaných fotónov. Východná a západná časť Slovenska sú zas prepojené prostredníctvom post-kvantového kryptografického šifrovania.
Ďalším krokom je spájanie národných sietí. „Pokračujeme v dvoch ďalších projektoch. Jeden je s Českom a Poľskom, druhý s Rakúskom, Maďarskom a Českom,“ priblížil Mário Ziman, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV.
Podľa Keitha Eldera zo spoločnosti Petrus tieto systémy nie sú hudbou budúcnosti. „Ak majú vaše dnešné dáta životnosť presahujúcu rok 2029 alebo 2035, mali by ste vážne popremýšľať o ich ochrane,“ uviedol. Spoločnosť Petrus koordinuje iniciatívu European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI), ktorej cieľom je vytvoriť celoeurópsku sieť zabezpečenej komunikácie.
Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie. „Slovensko sa vďaka tejto investícii dostáva medzi krajiny s vyspelou kvantovou komunikačnou infraštruktúrou, čo určite výrazne podporí konkurencieschopnosť krajiny,“ uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
„Pred tromi rokmi sme si stanovili ambiciózny cieľ - vybudovať prvú slovenskú kvantovú komunikačnú infraštruktúru a zapojiť Slovensko do iniciatívy EuroQCI. Dnes môžeme predstaviť funkčnú sieť prepájajúcu strategické štátne inštitúcie a akademických partnerov naprieč celou krajinou. Je to významný míľnik pre slovenské kvantové technológie a dôležitý krok smerom k budúcej európskej kvantovej komunikačnej sieti,“ uviedol Djeylan Aktas z Fyzikálneho ústavu SAV. Ten v spolupráci s Národným centrom pre kvantové technológie (QUTE.sk) realizuje európsky projekt Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI), v rámci ktorého infraštruktúra vznikla.
Nová infraštruktúra využíva technológiu Quantum Key Distribution (QKD), ktorá umožňuje distribúciu šifrovacích kľúčov na základe princípov kvantovej fyziky. V rámci projektu vznikla metropolitná sieť, ktorá prepája strategické inštitúcie vrátane Kancelárie prezidenta SR, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a SAV. Súčasťou infraštruktúry skQCI je aj linka Košice - Prešov a sieť medzi mestami na západnom Slovensku, ktorá využíva pokročilý protokol na báze kvantovo previazaných fotónov. Východná a západná časť Slovenska sú zas prepojené prostredníctvom post-kvantového kryptografického šifrovania.
Ďalším krokom je spájanie národných sietí. „Pokračujeme v dvoch ďalších projektoch. Jeden je s Českom a Poľskom, druhý s Rakúskom, Maďarskom a Českom,“ priblížil Mário Ziman, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV.
Podľa Keitha Eldera zo spoločnosti Petrus tieto systémy nie sú hudbou budúcnosti. „Ak majú vaše dnešné dáta životnosť presahujúcu rok 2029 alebo 2035, mali by ste vážne popremýšľať o ich ochrane,“ uviedol. Spoločnosť Petrus koordinuje iniciatívu European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI), ktorej cieľom je vytvoriť celoeurópsku sieť zabezpečenej komunikácie.
Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie. „Slovensko sa vďaka tejto investícii dostáva medzi krajiny s vyspelou kvantovou komunikačnou infraštruktúrou, čo určite výrazne podporí konkurencieschopnosť krajiny,“ uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.