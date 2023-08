SR má v cestovnom ruchu druhé najvyššie platy spomedzi krajín V4

Bratislava 12. augusta (TASR) - Priemerný plat v cestovnom ruchu, gastronómii a hotelierstve je spomedzi krajín V4 najvyšší v Českej republike. Mesačne si zamestnanci v tejto oblasti zarobia v priemere 1226 eur. Slovensko je na druhom mieste s priemerným zárobkom 1183 eur. Upozornila na to spoločnosť Profesia na základe analýzy portálu Paylab.



Na treťom mieste v oblasti cestovného ruchu je Poľsko s priemerným platom na úrovni 1032 eur a najmenej v tomto sektore spomedzi krajín V4 zarobia pracovníci v Maďarsku, a to 1016 eur. Najvyšší priemerný plat je na Slovensku, v Maďarsku aj v Poľsku na pozícii lodníka. Na portáli Profesia bolo na túto pozíciu uverejnených šesť pracovných ponúk. Na Slovensku si lodníci v priemere mesačne zarobia 1936 eur.



V Česku majú najvyššie platy šéfkuchári, a to takmer 1900 eur mesačne. "U nás je to druhá najlepšie platená pozícia s necelými 1800 eurami mesačne. V prípade šéfkuchárov už hovoríme aj o výrazne väčšom počte pracovníkov. Na portáli Profesia bolo tento rok zatiaľ 547 pracovných ponúk," uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Treťou najlepšie platenou pozíciou v cestovnom ruchu je na Slovensku pozícia stevarda s mesačným platom v priemere 1640 eur. Plat na úrovni približne 1500 eur majú správcovia ubytovacích zariadení či vedúci zmeny. Najmenej si v oblasti cestovného ruchu, gastronómie a hotelierstva zarobia plavčíci a izbová služba. Mesačný plat na týchto pozíciách je necelých 850 eur.



"Prieskum Profesie z roku 2021 ukázal, že pätina ľudí, ktorí z dôvodu pandémie museli z cestovného ruchu či gastra odísť, sa už vrátiť nechce. Tí, ktorí pripúšťali možnosť návratu, však v 60 % ako podmienku uviedli vyšší plat," priblížila Melcerová.