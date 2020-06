SR môže cez Fond pre spravodlivú transformáciu získať až miliardu eur

Brusel 30. júna (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre priemysel, výskum a energetiku v pondelok odobril zriadenie Fondu pre spravodlivú transformáciu (JTF), ktorý navrhla Európska komisia, a z ktorého bude môcť Slovensko získať takmer jednu miliardu eur.



Slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD), ktorý je tieňovým spravodajcom EP pre tento fond, pre TASR pripomenul, že po prijatí pozície parlamentného výboru o fonde ako takom budú hlasovať európski zákonodarcovia na septembrovom plenárnom zasadnutí europarlamentu. Až potom začnú rokovania medzi EP a Radou EÚ (členské krajiny).



"Som rád, že sa po dlhých mesiacoch rokovaní podarilo nájsť dohodu medzi najsilnejšími politickými frakciami v EP o vytvorení fondu, ktorý nám pomôže zmierniť ťažké dôsledky dekarbonizácie a prechodu k zelenšej ekonomike a energetike," opísal situáciu Hajšel.



Upozornil, že zvýšenie celkového rozpočtu JTF o ďalších 32,5 miliardy eur na konečných 40 miliárd eur je obrovskou šancou pre štáty ako Slovensko a regióny ako je horná Nitra alebo východné Slovensko. Zo susedných krajín sa to podľa jeho slov oveľa viac dotkne napríklad Sliezska. Ide o regióny, ktoré budú musieť vyvinúť najväčšie úsilie pri prechode k uhlíkovo neutrálnej ekonomike do roku 2050.



Hajšel spresnil, že navýšenie celkového objemu fondu a zvýšenie alokácie pre Slovensko až takmer na jednu miliardu eur, ako aj väčšie geografické využitie, umožní slovenskej strane rozšíriť príjemcov fondu aj o ďalšie regióny SR. "Je teraz v rukách vlády, či pri príprave teritoriálnych transformačných plánov požiada o zahrnutie ďalších regiónov zo stredného alebo západného Slovenska," vysvetlil.



Poslanec zároveň dodal, že pre tzv. kohézne krajiny ako Slovensko je veľmi dobrou správou, že čerpanie zdrojov cez JTF nebude podmienené povinnými presunmi zo štrukturálnych fondov, čiže na jedno euro z tohto fondu nebude potrebné dokladať niekoľko ďalších eur z národných rozpočtových obálok.



Hajšel tvrdí, že sa v EP zasadzoval za to, aby posilnený fond pokryl potreby dotknutých regiónov a ľudí, ktorí v nich žijú, čiže aby prechod na zelenšiu ekonomiku nemuseli zaplatiť občania. Upozornil, že transformačný proces a plnenie klimatických cieľov EÚ musia sprevádzať silné sociálne opatrenia, pričom dôraz sa kladie na vytvorenie nových a udržateľných pracovných miest, zamedzenie prehlbovania energetickej chudoby, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov a v neposlednom rade je to aj pomoc regiónom naštartovať ekonomiku spomalenú v dôsledku koronakrízy.



Spravodajca TASR Jaromír Novak