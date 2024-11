SR môže cez úver získať peniaze na spolufinancovanie časti eurofondov

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovensko by malo v nasledujúcich rokoch cez úver od Európskej investičnej banky (EIB) získať 240 miliónov eur na spolufinancovanie časti eurofondov z nového programového obdobia 2021 až 2027. Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi EIB a SR predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Ide o prvý z rámcových úverov na túto oblasť, podobných zmlúv by malo vzniknúť viac.



Celkový objem zdrojov, ktoré môže Slovensko získať od EIB na spolufinancovanie projektov v rámci Programu Slovensko v období 2021 až 2027, predstavuje 800 miliónov eur. "Predmetom predkladanej zmluvy je rámcový úver v objeme 240 miliónov eur určený na spolufinancovanie prioritných projektov v rámci prvých dvoch cieľov politík - Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko a Zelenšie Slovensko. Zvyšných 560 miliónov eur bude predmetom ďalšej zmluvy, resp. zmlúv uzatvorených s EIB," priblížil rezort financií v predkladacej správe.



Úver bude možné čerpať počas troch rokov od dátumu účinnosti tejto zmluvy, a to maximálne v troch tranžiach. Zmluva, ktorú ešte musí schváliť vláda, bude platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne publikovaním v Centrálnom registri zmlúv. Konkrétne podmienky, teda suma tranže, typ a výška úrokovej sadzby, či jej splatnosť budú stanovené až v čase čerpania.



"Výhodou úverov EIB okrem nízkych úrokov a dlhšej doby splatnosti je aj skutočnosť, že MF SR neplatí EIB žiadne poplatky v súvislosti s čerpaním, resp. splácaním jednotlivých tranží," zhodnotil rezort financií.



Samotné schválenie úveru od EIB vládou a podpis zmluvy o financovaní nebude mať vplyv na verejný dlh. K jeho zvýšeniu dôjde až v momente čerpania pôžičky. Úver predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) alternatívu pri financovaní dlhu inou formou, ako je emisia štátnych dlhopisov.



Partnerskú dohodu SR na roky 2021 až 2027 schválila slovenská vláda aj Európska komisia (EK) v roku 2022. Definuje stratégiu a priority pre efektívne využívanie eurofondov v tomto období v objeme 12,6 miliardy eur. Investície pôjdu na projekty v rámci piatich stanovených cieľov politiky súdržnosti a špecifického cieľa Fondu na spravodlivú transformáciu.



Európska investičná banka je finančnou inštitúciou Európskej únie (EÚ), ktorej akcionármi je v súčasnosti 27 členských krajín. Nevyužíva peniaze z rozpočtu EÚ, ale požičiava si na kapitálových trhoch. Týmito prostriedkami následne financuje projekty, ktoré sú v súlade s politickými cieľmi EÚ. Od roku 1993 poskytla EIB Slovenskej republike úvery v sume približne 9,2 miliardy eur.