SR musí investovať do vlastného priemyslu, zhodli sa bývalí politici

Bratislava 25. júna (TASR) - Ak chce akákoľvek vláda na Slovensku hospodársky, ekonomicky a politicky prežiť, musí investovať do vlastnej infraštruktúry a vlastného priemyslu, zameraného hlavne na domácu spotrebu. Zhodli sa na tom na minulotýždňovom stretnutí s odborníkmi v Banskej Bystrici bývalí ústavní činitelia, medzi ktorými nechýbal expremiér Vladimír Mečiar či bývalý podpredseda vlády Jozef Prokeš. Informoval o tom prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky Ivan Pauer.



„Slovensko musí obmedziť a skončiť s nekončiacim kolotočom pôžičiek na neproduktívne činnosti a prejedanie, Slovensko musí investovať do svojej budúcnosti,“ uviedli politici.



Každá vláda podľa nich musí plánovať rozvoj štátu, ktorý okrem iného zahŕňa najmä pravidlá na ochranu a rozvoj využívania poľnohospodárskej, lesnej a pasienkovej pôdy, vodných tokov, plôch a zdrojov pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a jeho občanov, ale aj bývanie, sociálne, humanitárne a zdravotné zabezpečenie občanov či vzdelávanie, vedu, kultúru a ďalšie oblasti.



Aby sa naplnili tieto cele, je podľa nich nevyhnutné, aby štát prevzal späť do vlastníctva riadenie a kontrolu všetkých prirodzených monopolov. Vláda musí prijať zásadné zmeny v politike, v riadení a v obnovení vlastného hospodárstva, dodali politici. V opačnom prípade sa Slovensko podľa nich môže dočkať horšieho osudu, ako je osud predĺženého Grécka.