SR na podporu obnovy po pandémii získa dodatočných 17,9 milióna eur

Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že cez program REACT-EU vyčlenila dodatočných 111,5 milióna eur pre Nemecko, Slovensko a Bulharsko na podporu obnovy po pandémii nového koronavírusu, zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že Nemecko, Slovensko a Bulharsko dostanú 111,5 milióna eur prostredníctvom REACT-EU z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Financie sú určené na pomoc pracovníkom a uchádzačom o zamestnanie, na podporu služieb zdravotnej starostlivosti a dosiahnutie udržateľného sociálno-ekonomického oživenia.



Slovensko z uvedenej sumy získa 17,9 milióna eur. Túto sumu má vynaložiť na podporu zdravotníkov a pracovníkov civilnej ochrany a služby, ktoré boli v prvej línii reakcie počas najkritickejších fáz pandémie ochorenia COVID-19. V praxi to znamená udeľovanie finančných bonusov, čo má zabezpečiť, aby aspoň 90 percent kritického zdravotníckeho personálu zostalo na svojich miestach.



Pomoc pre Nemecko smeruje do Šlezvicka-Holštajnska (4,6 milióna eur) a Vestfálska (34 miliónov eur) na zlepšenie odbornej prípravy, rozvoja zručností, digitalizácie trhu práce a vzdelávacích služieb, podporu nezamestnaných a na pomoc mikropodnikom a malým podnikom.



Bulharsko získa zvyšok vyčlenených financií na zaistenie základných potrieb zraniteľných skupín, ako sú potraviny, oblečenie a školské potreby pre deti, čo sa týka aj utečencov z Ukrajiny. Peniaze pôjdu aj na opatrenia zamerané na udržanie pracovných miest a zlepšenie služieb starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím.



EÚ v rámci programu REACT-EU na rok 2021 vyčlenila 40 miliárd eur na pomoc členským štátom zotavujúcim sa z pandémie, na investície do digitálnej a ekologickej transformácie a aj na prijímanie a integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Komisia od marca 2022 vyplatila členským štátom predbežné financovanie vo výške 3,5 miliardy eur v rámci REACT-EU. Konečný dátum oprávnenosti výdavkov REACT-EU je 31. december 2023.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)