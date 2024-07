SR neplní záväzky o obnoviteľných zdrojoch, môže prísť o financie z EÚ

Bratislava 3. júla (TASR) - V nedeľu (30. 6.) uplynula predĺžená lehota na prenesenie európskej smernice RED II o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) do slovenskej legislatívy. Slovensko si túto povinnosť opakovane nesplnilo. Hrozí, že príde o finančné prostriedky Európskej únie (EÚ), ktoré doteraz Únia poskytla vo výške približne 286 miliónov eur. Európska komisia môže žalovať Slovenskú republiku pred Súdnym dvorom EÚ, čo môže vyústiť do pokút, informovala v stredu Klimatická koalícia.



"Slovensko sa zaviazalo dosahovať ciele podľa predpisov EÚ a má na to podporu aj zdroje z Únie. Dobre nastavené obnoviteľné zdroje sú najlacnejší a najbezpečnejší zdroj energie. Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ, má k dispozícii právny rámec aj financie na ich rozvoj. Hýbeme sa však pomaly a je otázne, či dobrým smerom," povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková. Rovnako mešká Slovensko aj s predložením revízie Národného energetického a klimatického plánu a s transponovaním nadväzujúcej smernice RED III.



Klimatická koalícia upozornila napríklad na stagnujúci rozvoj veternej energie. Od roku 2003 nebola postavená na Slovensku žiadna nová veterná elektráreň a aktuálne je 24 projektov uviaznutých v procese povoľovania. Organizácie v liste pre ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) navrhli niekoľko krokov, ktoré by mala vláda urobiť s cieľom zlepšenia aktuálneho stavu veterných elektrární.



Medzi tieto kroky patrí zmapovanie vhodných území na rozvoj OZE a určenie lokalít, kde by mohla byť výstavba OZE povolená v zrýchlenom režime. Navrhli taktiež odstránenie technických a legislatívnych bariér a efektívne nastavenie povoľovacích procesov. Koalícia poukázala aj na doterajšie zmeny zákonov týkajúcich sa OZE, ktoré podľa nej priniesli ešte viac chaosu do existujúcej legislatívy.