< sekcia Ekonomika
SR nepodporuje navrhované opatrenia v rámci nariadenia REPowerEU
Rokovanie sa venovalo aj energetickej bezpečnosti a odolnosti Ukrajiny a Moldavska.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovensko ako stredoeurópska krajina nepodporuje navrhované opatrenia v rámci nariadenia REPowerEU. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR v súvislosti s pondelkovou (20. 10.) účasťou ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) na Rade ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE - Energetika) v Luxemburgu, kde zastupovala Slovensko.
Hlavnou témou na zasadnutí ministrov a zástupcov členských krajín EÚ na rade pre energetiku bola podľa MH implementácia plánu REPowerEU, ktorý má za cieľ zakázať dovozy ruského potrubného plynu a LNG do EÚ od 1. januára 2028 a podporiť diverzifikáciu dodávok energií z iných zdrojov.
Rokovanie sa venovalo aj energetickej bezpečnosti a odolnosti Ukrajiny a Moldavska, ich integrácii na energetický trh EÚ a elektrifikácii priemyslu ako kľúčovému nástroju zelenej a digitálnej transformácie.
„Nariadenie REPowerEU predstavuje pre Slovensko mimoriadne citlivú tému - nielen politicky, ale najmä ekonomicky. Dôvody sú dva - zabezpečenie fyzických dodávok plynu a zároveň vplyv na ceny energií pre naše domácnosti aj priemysel. Preto sme nemohli podporiť tento návrh. Vďaka našej intenzívnej práci a konštruktívnej spolupráci s Európskou komisiou sa nám však podarilo dosiahnuť, že Slovensko bude môcť s vysokou pravdepodobnosťou až do 1. januára 2028 využívať svoj dlhodobý kontrakt na dovoz plynu z Ruska, pri ktorom tranzitné poplatky hradí dodávateľ,“ uviedla po rokovaní Saková.
„Žiaľ, nepodarilo sa presadiť náš návrh na tzv. núdzovú brzdu, ktorá by dočasne pozastavila uplatňovanie nariadenia v prípade prudkého rastu cien. Ďalej očakávame, že finančná podpora z európskych nástrojov bude zohľadňovať potreby krajín, ktoré budú týmto nariadením najviac zasiahnuté. Slovensko už predložilo konkrétny návrh a veríme, že bude počas rokovaní zohľadnený. Rovnako tak pevne verím, že Európsky parlament bude v nadchádzajúcich rokovaniach s radou konštruktívny a nevynúti si ukončenie dovozu ruského plynu skôr ako v januári 2028,“ podčiarkla ministerka.
Cieľom nariadenia REPowerEU navrhovaného Európskou komisiou je znižovanie závislosti od ruských palív. MH však dlhodobo upozorňuje, že takéto kroky je potrebné prijímať s ohľadom na realitu krajín strednej Európy, pričom Slovensko je vnútrozemskou krajinou a na konci každej tranzitnej trasy.
Pred samotným rokovaním rady ministrov sa tiež uskutočnilo zasadnutie Jadrovej aliancie, ktoré potvrdilo, že jadrová energia zostáva kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti a klimatickej politiky EÚ.
MH dodalo, že Saková absolvovala aj viaceré bilaterálne rokovania so zástupcami vlád Francúzska, Chorvátska, Dánska a Poľska, ktoré nadviazali na diskusiu o diverzifikačných možnostiach pre plyn a ropu pre Slovensko.
Hlavnou témou na zasadnutí ministrov a zástupcov členských krajín EÚ na rade pre energetiku bola podľa MH implementácia plánu REPowerEU, ktorý má za cieľ zakázať dovozy ruského potrubného plynu a LNG do EÚ od 1. januára 2028 a podporiť diverzifikáciu dodávok energií z iných zdrojov.
Rokovanie sa venovalo aj energetickej bezpečnosti a odolnosti Ukrajiny a Moldavska, ich integrácii na energetický trh EÚ a elektrifikácii priemyslu ako kľúčovému nástroju zelenej a digitálnej transformácie.
„Nariadenie REPowerEU predstavuje pre Slovensko mimoriadne citlivú tému - nielen politicky, ale najmä ekonomicky. Dôvody sú dva - zabezpečenie fyzických dodávok plynu a zároveň vplyv na ceny energií pre naše domácnosti aj priemysel. Preto sme nemohli podporiť tento návrh. Vďaka našej intenzívnej práci a konštruktívnej spolupráci s Európskou komisiou sa nám však podarilo dosiahnuť, že Slovensko bude môcť s vysokou pravdepodobnosťou až do 1. januára 2028 využívať svoj dlhodobý kontrakt na dovoz plynu z Ruska, pri ktorom tranzitné poplatky hradí dodávateľ,“ uviedla po rokovaní Saková.
„Žiaľ, nepodarilo sa presadiť náš návrh na tzv. núdzovú brzdu, ktorá by dočasne pozastavila uplatňovanie nariadenia v prípade prudkého rastu cien. Ďalej očakávame, že finančná podpora z európskych nástrojov bude zohľadňovať potreby krajín, ktoré budú týmto nariadením najviac zasiahnuté. Slovensko už predložilo konkrétny návrh a veríme, že bude počas rokovaní zohľadnený. Rovnako tak pevne verím, že Európsky parlament bude v nadchádzajúcich rokovaniach s radou konštruktívny a nevynúti si ukončenie dovozu ruského plynu skôr ako v januári 2028,“ podčiarkla ministerka.
Cieľom nariadenia REPowerEU navrhovaného Európskou komisiou je znižovanie závislosti od ruských palív. MH však dlhodobo upozorňuje, že takéto kroky je potrebné prijímať s ohľadom na realitu krajín strednej Európy, pričom Slovensko je vnútrozemskou krajinou a na konci každej tranzitnej trasy.
Pred samotným rokovaním rady ministrov sa tiež uskutočnilo zasadnutie Jadrovej aliancie, ktoré potvrdilo, že jadrová energia zostáva kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti a klimatickej politiky EÚ.
MH dodalo, že Saková absolvovala aj viaceré bilaterálne rokovania so zástupcami vlád Francúzska, Chorvátska, Dánska a Poľska, ktoré nadviazali na diskusiu o diverzifikačných možnostiach pre plyn a ropu pre Slovensko.