SR neprebrala niektoré smernice EÚ do právneho poriadku z roku 2021

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovenská republika neprebrala niektoré smernice EÚ do svojho právneho poriadku s transpozičnou lehotou ešte v roku 2021. Vyplýva to z materiálu o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia z dielne podpredsedníčky vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, ktorý v stredu zobral na vedomie vládny kabinet.



"Predmetom materiálu je poskytnúť prehľad o všetkých smerniciach, ktorým uplynula, respektíve uplynie lehota pre transpozíciu v období do 31. mája 2023, v prípade ktorých stále nedošlo k prebratiu, došlo len k čiastočnému prebratiu, prípadne nedošlo k notifikácii príslušných vnútroštátnych transpozičných opatrení," uviedla v predkladacej správe k informatívnemu materiálu predkladateľka.



Vláda zároveň uložila ministrovi hospodárstva, ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerke spravodlivosti, ministrovi zdravotníctva a vedúcemu Úradu vlády SR odstrániť transpozičný deficit SR spôsobom uvedeným v predloženom materiáli.



Základným predpokladom náležitého prebratia smernice je podľa materiálu podpredsedníčky vlády dosiahnutie úplného súladu vnútroštátneho právneho poriadku s jej cieľom a požiadavkami v stanovenej lehote. Ďalšou požiadavkou je vykonanie jasnej a presnej notifikácie príslušných vnútroštátnych transpozičných opatrení Európskej komisii.



Smernice predstavujú záväzné právne akty EÚ, ktorých podstata spočíva v tom, že predmet úpravy v nich obsiahnutý je potrebné v stanovenej lehote transponovať (prevziať) do právneho poriadku členského štátu, ktorému je určená.



Transpozičná lehota je v zásade určená v samotných smerniciach. Takto určenú lehotu nie je možné členským štátom predĺžiť, preto tak nemôže urobiť ani vláda SR.