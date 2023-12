SR neprebrala niektoré smernice EÚ do právneho poriadku, tvrdí vláda

Bratislava 6. decembra (TASR) - Vo vnútroštátnom právnom poriadku nie je náležite prebraných niekoľko záväzných právnych aktov Európskej únie (EÚ), pričom lehota na transpozíciu uplynula 30. novembra. Vyplýva to z informatívneho materiálu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu vláda zobrala na vedomie.



"Smernice predstavujú záväzné právne akty EÚ, ktorých podstata spočíva v tom, že predmet úpravy v nich obsiahnutý je potrebné v stanovenej lehote transponovať do právneho poriadku členského štátu, ktorému je určená. Je pritom potrebné zabezpečiť náležitú transpozíciu smernice tak, ako to vyplýva z príslušných rozsudkov Súdneho dvora EÚ," uvádza sa v informačnom materiáli.



Vláda zároveň uložila podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva, ministrovi dopravy, ministrovi financií, ministrovi vnútra a ministerke zdravotníctva odstrániť transpozičný deficit SR spôsobom uvedeným v predloženej informácii ihneď.



Predkladateľ upozornil, že EK v súčasnosti uplatňuje pravidlo, že začne konanie voči členskému štátu hneď po uplynutí termínu pre transpozíciu. V prípade iba čiastočného oznámenia alebo úplnej absencie oznámenia transpozičných opatrení členským štátom, EK vydá formálne oznámenie.



Transpozičná lehota je v zásade určená v samotných smerniciach. Takto určenú lehotu nie je možné členským štátom predĺžiť, preto tak nemôže urobiť ani vláda Slovenskej republiky.