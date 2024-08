SR plní dohovor o bezpečnosti naskladaní s rádioaktívnymi materiálmi

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovensko plní ustanovenia Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Sú vytvorené všetky predpoklady na úspešnú obhajobu národnej správy počas 8. posudzovacieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční v marci budúceho roka vo Viedni, v sídle Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Vyplýva to návrhu Národnej správy SR o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorú v stredu schválila vláda.



Splnené bolo napríklad odporúčanie vytvoriť, implementovať a pravidelne precvičovať Národný havarijný plán pripravenosti a odozvy pre prípad radiačnej alebo havarijnej udalosti, ale aj aktualizáciu Vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR či ustanovenie o financovaní inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu do právnych predpisov.



Plní sa odporúčanie o zapojení verejnosti do procesu výberu lokality pre zariadenia na ukladanie rádioaktívnych odpadov či pokračovaní v rozvoji a implementácii Vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR so zameraním sa na hlbinné geologické úložisko.



Spoločný dohovor je medzinárodnoprávne záväzným dokumentom v oblasti jadrovej bezpečnosti. Bol vypracovaný s cieľom vytvoriť zásady organizačných, technických a legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom na celom svete. Kontrolný mechanizmus plnenia spoločného dohovoru je zabezpečený na tzv. posudzovacích zasadaniach, na ktorých sa posúdia národné správy zmluvných strán. Slovensko k dohovoru pristúpilo v roku 1998.