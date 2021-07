SR po odobrení plánu obnovy môže už v lete získať 800 miliónov eur

Brusel 13. júla (TASR) - Utorňajšie schválenie prvého balíka tzv. vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ k 12 národným plánom obnovy a odolnosti, vrátane toho slovenského, znamená, že slovenský plán obnovy po pozitívnom hodnotení zo strany Európskej komisie dostal zelenú aj od všetkých členských štátov Únie a Slovensko už v lete môže získať 800 miliónov eur v rámci predfinancovania. Pre TASR to potvrdil nemenovaný zdroj z diplomatického prostredia EÚ, ktorý spresnil, že Slovensko bolo pri príprave svojho národného plánu vnímané ako spolupracujúca krajina, tak pri rokovaniach s eurokomisiou, ako aj s inými členskými krajinami.



Rovnaký zdroj spresnil, že rozhodovanie ministrov financií EÚ (Ecofin) bolo v podstate už len formalitou, lebo v prípade prvej série krajín už bolo dopredu jasné a predrokované aj na nižších technických a politických úrovniach, že žiadne prekvapenia nehrozia a národné plány budú aj v tejto fáze odobrené. Nekonala sa k tomu ani diskusia na úrovni ministrov, dokonca viacerí ministri financií do Bruselu ani neprišli vrátane slovenského ministra Igora Matoviča (OĽANO).



Podľa diplomatov schválenie vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ predstavuje dôležitý míľnik, ktorým sa na jednej strane formálne uzatvára príprava a schvaľovanie národných plánov obnovy a na strane druhej sa spúšťa fáza ich implementácie, čiže plnenia stanovených míľnikov a cieľov, ako aj vyplácania finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Ten je "hnacím motorom" multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Pre Slovensko to v praxi znamená, že už v priebehu leta získa vyše 800 miliónov eur v rámci predfinancovania - predbežné financovanie bolo podľa predošlej dohody stanovené do výšky 13 % z celkového objemu vyčlenených zdrojov.



Ďalšie prostriedky budú Slovensku pravidelne vyplácané na základe plnenia stanovených míľnikov a cieľov v národnom pláne obnovy. Do konca roka 2026 môže Slovensko z RRF získať nenávratnú finančnú pomoc vo výške okolo 6 miliárd eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)