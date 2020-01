Za ľudí: Pri elektronickom mýte prišla SR o stovky miliónov eur

Bratislava 13. januára (TASR) – Slovensko podľa mimoparlamentnej strany Za ľudí pri elektronickom mýte prišlo o stovky miliónov eur. V porovnaní s Českou republikou je podľa predstaviteľov strany slovenský systém mimoriadne nevýhodný, hoci ho prevádzkuje tá istá firma.



Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Za ľudí, uviedla, že pri počiatočných nákladoch na výstavbu Slovensko zaplatilo o 152 miliónov eur viac ako Česká republika. Tá má podľa nej porovnateľný rozsah spoplatnených ciest ako Slovensko. "A kým v ČR je za výrazne menšiu cenu majiteľom mýtneho systému štát, u nás považovali páni zo Smeru za normálne, že hoci sme zaplatili za výstavbu systému stovky miliónov eur, nevlastníme vôbec nič, ani jediný káblik," dodala.



Remišová zároveň porovnala náklady na prevádzku, modernizáciu a služby zákazníkom. Slovensko podľa nej zaplatilo približne dvojnásobok toho, koľko podľa zmluvy zaplatí ČR. "Keď to všetko spočítame a porovnáme s vybratým mýtom, kým Slovensko zaplatilo za prevádzku systému polovicu z vybraného mýta, v ČR to bude iba menej ako 10 %. Za desať rokov doterajšej prevádzky systému tak Slovensko prišlo o 700 miliónov eur," poznamenala.



Súčasne poukázala na to, že v ČR štát za platby palivovými kartami platí dodávateľovi mýta iba skutočné náklady na poplatky, ktoré si účtujú vydavatelia týchto kariet. "Celková cena je však obmedzená na najviac 1,5 % zo zaplateného mýta. Za desať rokov prevádzky mýta tak strana Smer dokázala aj na takejto primitívnej operácii obrať Slovensko o 60 miliónov eur," zhodnotila Remišová.