SR podpísala zmluvu s Winkelmannom, investuje v Rimavskej Sobote

Bratislava 24. mája (TASR) – Alexander Eick zo spoločnosti Winkelmann, minister hospodárstva Peter Dovhun a premiér Ľudovít Ódor podpísali v stredu po rokovaní vlády investičnú zmluvu. Ide o investíciu nemeckej spoločnosti Winkelmann vo výške 110 miliónov eur v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Zmluvnou stranou je okrem Slovenskej republiky spoločnosť Reflex SK, ktorá zastupuje skupinu Winkelmann Group.



Investícia má pomôcť vytvoriť 450 pracovných miest. Spustenie výroby je očakávané na začiatku roka 2025. Vláda prispeje investičnou pomocou vo výške 41 miliónov eur. Rimavská Sobota je podľa premiéra Ódora zaostalým regiónom, v ktorom je zamestnanosť na úrovni približne 13 %. Môže to teda znamenať zlepšenie ekonomickej situácie v regióne.



Predmetom investičnej zmluvy je podľa predkladacej správy k schválenej zmluve okrem iného záväzok investora zrealizovať investíciu novej prevádzkarne na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou.



"Na západnom Slovensku sú mzdy vyššie ako na východnom alebo strednom. Urobíme to tak, aby sme boli féroví v regióne, kde sa budeme nachádzať," povedal riaditeľ spoločnosti Winkelmann Heinrich Winkelmann k výške miezd pracovníkov.



V apríli 2023 podpísali memorandum o porozumení k plánovanej investícii v Rimavskej Sobote dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger, dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman a šéf spoločnosti Heinrich Winkelmann.



Skupina Winkelmann Group patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti spracovania kovov a tvarovania plechov pre rôzne priemyselné využitia. Založená bola v roku 1898 ako rodinný podnik. V súčasnosti má výrobné závody v Nemecku, Poľsku, Turecku, Čine, USA a Mexiku. Produkuje napríklad palivové systémy, hydraulické separátory, systémy na úpravu vody, komponenty do prevodoviek a podvozkov, hnacie hriadele pre prúdové motory a helikoptéry. Celosvetovo zamestnáva približne 4000 pracovníkov.