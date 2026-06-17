< sekcia Ekonomika
SR podpíše zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s Egyptom
V stredu o tom rozhodla vláda.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko podpíše zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov, zabránení daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam so Srí Lankou a Egyptom. V stredu o tom rozhodla vláda. So zmluvami ešte musí súhlasiť parlament, následne ich môže prezident SR ratifikovať.
Zmluva so Srí Lankou nahradí aktuálne platnú zmluvu z roku 1978, ktorú uzavrela ešte vláda Československej socialistickej republiky. „Cieľom zmluvy je zmodernizovať existujúci právny rámec pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov,“ vysvetlilo v predkladacej správe Ministerstvo financií SR. Cieľom zmluvy s Egyptom je takýto rámec vytvoriť.
Uplatňovaním zmlúv bude právo na zdaňovanie príjmov rozdelené objektívne medzi oba zmluvné štáty. Zmluvy riešia prekrývanie daňových sústav zmluvných krajín a eliminujú nadmerné daňové zaťaženie, ktoré by inak vzniklo dvojitým zdanením toho istého príjmu.
Zmluva so Srí Lankou nahradí aktuálne platnú zmluvu z roku 1978, ktorú uzavrela ešte vláda Československej socialistickej republiky. „Cieľom zmluvy je zmodernizovať existujúci právny rámec pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov,“ vysvetlilo v predkladacej správe Ministerstvo financií SR. Cieľom zmluvy s Egyptom je takýto rámec vytvoriť.
Uplatňovaním zmlúv bude právo na zdaňovanie príjmov rozdelené objektívne medzi oba zmluvné štáty. Zmluvy riešia prekrývanie daňových sústav zmluvných krajín a eliminujú nadmerné daňové zaťaženie, ktoré by inak vzniklo dvojitým zdanením toho istého príjmu.