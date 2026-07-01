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SR preberá predsedníctvo vo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ
Fico chce v rámci predsedníctva presadzovať nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany EÚ. Apelovať bude aj na férový prístup pri rozširovaní Únie.
Autor TASR
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Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina (V4). Prioritami Slovenska budú podľa premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte EÚ, politika rozširovania EÚ, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027.
Fico chce v rámci predsedníctva presadzovať nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany EÚ. Apelovať bude aj na férový prístup pri rozširovaní Únie. Praktická sektorová spolupráca bude podľa jeho slov zameraná na obranu, obranný priemysel či boj proti nelegálnej migrácii. Venovať sa chce aj ochrane vonkajších schengenských hraníc, rozvoju spolupráce v zdravotníctve či doprave.
Zároveň deklaroval, že SR bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Počas slovenského predsedníctva plánuje prizvať na samit V4 vždy jednu krajinu, aby vznikol formát V4+. Prvé takéto stretnutie by mohlo byť s Írskom, ktoré bude predsedať Rade Európskej únie.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) chce, aby krajiny V4 ťahali za jeden povraz. Vedia podľa neho nastoľovať témy, v ktorých, keď budú mať rovnaké postoje, nebudú ignorované. „A vieme presadiť to, čo pomôže našim krajinám, ale vieme byť účastní aj na všetkých veľkých projektoch,“ dodal. Jednou zo spoločných tém môže byť podľa neho obnova Ukrajiny.
„Vyšehradská štvorka je živá a pod vedením Slovenska pripravená byť silnejším hlasom nášho regiónu, obyvateľov a národno-štátnych záujmov, v ktorých máme rovnaké postoje a potreby,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že hlavné priority a plánované aktivity slovenského predsedníctva smerujú k posilneniu spolupráce štátov V4, presadzovaniu spoločných záujmov v Európskej únii a rozvoju partnerstiev vo formáte V4+.
Pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 sa v stredu na Bratislavskom hrade uskutoční slávnostný koncert. Zúčastniť sa na ňom majú traja najvyšší ústavní činitelia.
Vyšehradská skupina je neformálnym zoskupením Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Vznikla 15. februára 1991 podpisom Vyšehradskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. V4 vychádza z prirodzenej geografickej a historickej blízkosti týchto krajín a z dlhodobo budovaných vzťahov, ktoré vytvárajú pevné prepojenia v oblastiach kultúry, vzdelávania, vedy, politiky, hospodárstva a spoločenského života. V súčasnosti združuje takmer 65 miliónov obyvateľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Od 1. júla 2025 do 30. júna 2026 predsedalo V4 Maďarsko. Po slovenskom predsedníctve prevezme líderstvo v zoskupení štátov Česko, a to od 1. júla 2027 do 30. júna 2028.
Fico chce v rámci predsedníctva presadzovať nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany EÚ. Apelovať bude aj na férový prístup pri rozširovaní Únie. Praktická sektorová spolupráca bude podľa jeho slov zameraná na obranu, obranný priemysel či boj proti nelegálnej migrácii. Venovať sa chce aj ochrane vonkajších schengenských hraníc, rozvoju spolupráce v zdravotníctve či doprave.
Zároveň deklaroval, že SR bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Počas slovenského predsedníctva plánuje prizvať na samit V4 vždy jednu krajinu, aby vznikol formát V4+. Prvé takéto stretnutie by mohlo byť s Írskom, ktoré bude predsedať Rade Európskej únie.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) chce, aby krajiny V4 ťahali za jeden povraz. Vedia podľa neho nastoľovať témy, v ktorých, keď budú mať rovnaké postoje, nebudú ignorované. „A vieme presadiť to, čo pomôže našim krajinám, ale vieme byť účastní aj na všetkých veľkých projektoch,“ dodal. Jednou zo spoločných tém môže byť podľa neho obnova Ukrajiny.
„Vyšehradská štvorka je živá a pod vedením Slovenska pripravená byť silnejším hlasom nášho regiónu, obyvateľov a národno-štátnych záujmov, v ktorých máme rovnaké postoje a potreby,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že hlavné priority a plánované aktivity slovenského predsedníctva smerujú k posilneniu spolupráce štátov V4, presadzovaniu spoločných záujmov v Európskej únii a rozvoju partnerstiev vo formáte V4+.
Pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 sa v stredu na Bratislavskom hrade uskutoční slávnostný koncert. Zúčastniť sa na ňom majú traja najvyšší ústavní činitelia.
Vyšehradská skupina je neformálnym zoskupením Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Vznikla 15. februára 1991 podpisom Vyšehradskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. V4 vychádza z prirodzenej geografickej a historickej blízkosti týchto krajín a z dlhodobo budovaných vzťahov, ktoré vytvárajú pevné prepojenia v oblastiach kultúry, vzdelávania, vedy, politiky, hospodárstva a spoločenského života. V súčasnosti združuje takmer 65 miliónov obyvateľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Od 1. júla 2025 do 30. júna 2026 predsedalo V4 Maďarsko. Po slovenskom predsedníctve prevezme líderstvo v zoskupení štátov Česko, a to od 1. júla 2027 do 30. júna 2028.