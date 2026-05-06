SR predala nové dlhopisy vo švajčiarskych frankoch za 700 miliónov
Išlo o ďalšiu úspešnú emisiu slovenských štátnych dlhopisov umiestnených vo Švajčiarsku, predchádzajúca bola realizovaná v apríli 2024.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 6. mája (TASR) - Slovensko v stredu predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola 700 miliónov CHF (764 miliónov eur). Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Išlo o tri rôzne tranže dlhopisov so splatnosťou tri, šesť a desať rokov. Trojročný dlhopis priniesol štátu 355 miliónov švajčiarskych frankov pri ročnom úroku 0,6850 %. Cenných papierov so splatnosťou šesť rokov sa predalo za 185 miliónov CHF pri úročení 1,0525 %. Desaťročný dlhopis vyniesol 160 miliónov CHF s úrokom 1,4050 %.
Išlo o ďalšiu úspešnú emisiu slovenských štátnych dlhopisov umiestnených vo Švajčiarsku, predchádzajúca bola realizovaná v apríli 2024. Slovensku sa vtedy podarilo predať dlhopisy v celkovej hodnote 635 miliónov CHF.
(1 EUR = 0,9165 CHF)
