Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Ekonomika

SR predala nové dlhopisy vo švajčiarskych frankoch za 700 miliónov

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Išlo o ďalšiu úspešnú emisiu slovenských štátnych dlhopisov umiestnených vo Švajčiarsku, predchádzajúca bola realizovaná v apríli 2024.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 6. mája (TASR) - Slovensko v stredu predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola 700 miliónov CHF (764 miliónov eur). Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Išlo o tri rôzne tranže dlhopisov so splatnosťou tri, šesť a desať rokov. Trojročný dlhopis priniesol štátu 355 miliónov švajčiarskych frankov pri ročnom úroku 0,6850 %. Cenných papierov so splatnosťou šesť rokov sa predalo za 185 miliónov CHF pri úročení 1,0525 %. Desaťročný dlhopis vyniesol 160 miliónov CHF s úrokom 1,4050 %.

Išlo o ďalšiu úspešnú emisiu slovenských štátnych dlhopisov umiestnených vo Švajčiarsku, predchádzajúca bola realizovaná v apríli 2024. Slovensku sa vtedy podarilo predať dlhopisy v celkovej hodnote 635 miliónov CHF.

(1 EUR = 0,9165 CHF)
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici