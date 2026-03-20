SR predstavila svoje startupy na švajčiarskom Start Summite 2026
Podujatie priláka každoročne približne 7000 účastníkov vrátane zakladateľov startupov, investorov, technologických firiem a študentov.
Autor TASR
Bratislava/St. Gallen 20. marca (TASR) - Na jednej z najväčších európskych inovačných a technologických konferencií Start Summit 2026 predstavila Slovenská republika prvýkrát aj svoju národnú expozíciu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Berne pripravilo pre podnikateľov, investorov a inovátorov jedinečnú príležitosť odprezentovať výsledky svojej doterajšej práce, ako aj vízie do budúcnosti. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.
Podujatie priláka každoročne približne 7000 účastníkov vrátane zakladateľov startupov, investorov, technologických firiem a študentov. Na konferencii sa odprezentovalo osem slovenských startupov z rôznych oblastí.
„Podujatie takéhoto významu má pre Slovensko, ako aj pre celú Európu obrovský význam, keďže mnoho dôležitých míľnikov v ľudských dejinách sa začínalo práve startupom,“ zdôraznil štátny tajomník MIRRI Martin Katriak.
„Som rada, že sa nám podarilo zrealizovať projekt, ktorý naplnil očakávania účastníkov. Zástupcovia slovenských startupov mali možnosť nielen predstaviť svoje nápady, ale aj využiť networkingové príležitosti na nadviazanie kontaktov, získanie nových partnerov a výmenu skúseností a inšpirácií pre svoje projekty,“ doplnila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko Soňa Budayová.
Konferencia sa uskutočňuje v dňoch 19. a 20. marca v St. Gallene vo Švajčiarsku. Slovenská národná expozícia na jubilejnom 30. ročníku Start Summitu priblížila napríklad pokročilú technológiu na výrobu liečivých rastlinných produktov, autonómnu stratosférickú platformu HAAG pre obranné, bezpečnostné a humanitárne účely alebo univerzitný startup zameraný na vývoj, výrobu a predaj inovatívnych potravín.
