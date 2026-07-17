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SR predstavila v Belehrade vizualizáciu a dizajn pavilónu na Expo 2027
Prezentácia Slovenska bude kombinovať tradičné prvky propagácie krajiny, ako sú ekonomika, priemysel, kultúra a cestovný ruch, s hlavnými témami Expo 2027, teda športom a hudbou.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Slovensko odprezentovalo v Belehrade vizualizácie a dizajn svojho pavilónu na Expo 2027. O príprave medzinárodnej špecializovanej výstavy aj účasti SR na nej rokovali 15. a 16. júla v srbskej metropole generálny komisár SR pre Expo 2027 v Belehrade Lukáš Parízek a generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Matej Fekete. Cieľom návštevy bolo tiež posilnenie bilaterálnej spolupráce so srbskými partnermi, informovala v piatok vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Program pracovnej cesty zahŕňal aj rokovania s ministerkou vnútorného a zahraničného obchodu Srbskej republiky a komisárkou Expo 2027 Jagodou Lazarevičovou, ako i generálnym riaditeľom výstavy Danilom Jeriničom.
„Expo 2027 nie je len veľká medzinárodná udalosť pre Srbsko, ale aj dôležitá platforma pre celý región,“ povedal Parízek. „Žijeme v turbulentnej dobe plnej konfliktov, bariér a kríz. Práve preto potrebujeme pozitívnu agendu a Expo je platformou, ktorá spája viac než 140 krajín cestou hry k pokroku a ľudskosti,“ podotkol.
Národnou témou SR na výstave bude „Slovensko - ihrisko príležitostí“. Hlavným symbolom pavilónu bude „Strom príležitostí“, interaktívna inštalácia, ktorá návštevníkom umožní objavovať Slovensko cez kultúru, turizmus, šport, gastronómiu, biznis a inovácie. „Je dôležité, že máme odsúhlasený dizajn a jasnú vizuálnu prezentáciu nášho pavilónu a môžeme sa venovať ďalším krokom, ako je príprava stavby a technicko-programového zabezpečenia,“ priblížil Parízek.
Pracovná návšteva vyvrcholila prehliadkou staveniska Expo 2027, kde slovenskej delegácii predstavili aktuálny stav výstavby výstaviska a harmonogram ďalších príprav.
„Expo 2027 je jedinečnou príležitosťou predstaviť Slovensko miliónom návštevníkov z celého sveta. To, čo sme videli priamo v Belehrade, potvrdzuje, že pôjde o podujatie mimoriadneho významu,“ povedal šéf Slovakia Travel, ktorá zabezpečuje realizáciu prezentácie Slovenska na výstave. „Som presvedčený, že včasná a aktívna prítomnosť Slovenska nám umožní naplno využiť jeho potenciál na posilnenie našej medzinárodnej viditeľnosti, podpory cestovného ruchu aj budovania značky Slovenska,“ dodal Fekete.
Prezentácia Slovenska bude kombinovať tradičné prvky propagácie krajiny, ako sú ekonomika, priemysel, kultúra a cestovný ruch, s hlavnými témami Expo 2027, teda športom a hudbou. Ambíciou je vytvoriť modernú a atraktívnu expozíciu, ktorá zanechá silný dojem, otvorí nové príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu a nové projekty, ktoré môžu pokračovať aj po výstave. Ponúkajú sa príležitosti spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom v informačných technológiách, kybernetickej bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti, energetike a diverzifikácii jej zdrojov.
Expo 2027 sa uskutoční v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027 pod témou „Play for Humanity - Sport and Music for All“ (Hra pre ľudstvo - Šport a hudba pre všetkých). Pôjde o prvú špecializovanú svetovú výstavu na území západného Balkánu, na ktorej sa očakáva účasť viac ako 140 krajín a štyroch miliónov návštevníkov z celého sveta. Slovensko sa na výstave predstaví národnou expozíciou zameranou na inovácie, kreativitu, technologický rozvoj a potenciál slovenského hospodárstva.
Program pracovnej cesty zahŕňal aj rokovania s ministerkou vnútorného a zahraničného obchodu Srbskej republiky a komisárkou Expo 2027 Jagodou Lazarevičovou, ako i generálnym riaditeľom výstavy Danilom Jeriničom.
„Expo 2027 nie je len veľká medzinárodná udalosť pre Srbsko, ale aj dôležitá platforma pre celý región,“ povedal Parízek. „Žijeme v turbulentnej dobe plnej konfliktov, bariér a kríz. Práve preto potrebujeme pozitívnu agendu a Expo je platformou, ktorá spája viac než 140 krajín cestou hry k pokroku a ľudskosti,“ podotkol.
Národnou témou SR na výstave bude „Slovensko - ihrisko príležitostí“. Hlavným symbolom pavilónu bude „Strom príležitostí“, interaktívna inštalácia, ktorá návštevníkom umožní objavovať Slovensko cez kultúru, turizmus, šport, gastronómiu, biznis a inovácie. „Je dôležité, že máme odsúhlasený dizajn a jasnú vizuálnu prezentáciu nášho pavilónu a môžeme sa venovať ďalším krokom, ako je príprava stavby a technicko-programového zabezpečenia,“ priblížil Parízek.
Pracovná návšteva vyvrcholila prehliadkou staveniska Expo 2027, kde slovenskej delegácii predstavili aktuálny stav výstavby výstaviska a harmonogram ďalších príprav.
„Expo 2027 je jedinečnou príležitosťou predstaviť Slovensko miliónom návštevníkov z celého sveta. To, čo sme videli priamo v Belehrade, potvrdzuje, že pôjde o podujatie mimoriadneho významu,“ povedal šéf Slovakia Travel, ktorá zabezpečuje realizáciu prezentácie Slovenska na výstave. „Som presvedčený, že včasná a aktívna prítomnosť Slovenska nám umožní naplno využiť jeho potenciál na posilnenie našej medzinárodnej viditeľnosti, podpory cestovného ruchu aj budovania značky Slovenska,“ dodal Fekete.
Prezentácia Slovenska bude kombinovať tradičné prvky propagácie krajiny, ako sú ekonomika, priemysel, kultúra a cestovný ruch, s hlavnými témami Expo 2027, teda športom a hudbou. Ambíciou je vytvoriť modernú a atraktívnu expozíciu, ktorá zanechá silný dojem, otvorí nové príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu a nové projekty, ktoré môžu pokračovať aj po výstave. Ponúkajú sa príležitosti spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom v informačných technológiách, kybernetickej bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti, energetike a diverzifikácii jej zdrojov.
Expo 2027 sa uskutoční v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027 pod témou „Play for Humanity - Sport and Music for All“ (Hra pre ľudstvo - Šport a hudba pre všetkých). Pôjde o prvú špecializovanú svetovú výstavu na území západného Balkánu, na ktorej sa očakáva účasť viac ako 140 krajín a štyroch miliónov návštevníkov z celého sveta. Slovensko sa na výstave predstaví národnou expozíciou zameranou na inovácie, kreativitu, technologický rozvoj a potenciál slovenského hospodárstva.