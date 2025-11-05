< sekcia Ekonomika
SR presunie viac ako 10 % eurofondov na nové strategické priority EÚ
Zároveň sa podľa predkladateľa minimalizuje riziko automatického zrušenia viazanosti nevyčerpanej sumy Programu Slovensku v nadchádzajúcich rokoch implementácie.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovensko pripravuje zmenu Programu Slovensko v súvislosti s novou „Modernizovanou politikou súdržnosti“ Európskej únie (EÚ). V rámci nej by sa malo presunúť viac ako 10 % alokácie programu na nové strategické priority Únie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.
„Pre Slovenskú republiku predstavujú zmeny v politike súdržnosti príležitosť na efektívnejšie a strategickejšie využitie dostupných finančných prostriedkov EÚ v rámci Programu Slovensko. Navrhovaný presun alokácie v rámci Programu Slovensko umožní Slovenskej republike využiť navyše viacero výhod a stimulov, ktoré sú v kontexte prebiehajúcej konsolidácie verejných financií kľúčovým faktorom,“ priblížil rezort v predkladacej správe.
Konkrétne by malo podľa predloženého návrhu ísť o poskytnutie dodatočných zálohových platieb, možnosť zvýšenia miery spolufinancovania EÚ a predĺženie doby implementácie Programu Slovensku o jeden rok, a teda do roku 2030.
Zároveň sa podľa predkladateľa minimalizuje riziko automatického zrušenia viazanosti nevyčerpanej sumy Programu Slovensku v nadchádzajúcich rokoch implementácie. Taktiež sa vytvára úspora finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na zabezpečenie krytia výdavkov súvisiacich s energopomocou vo výške 420 miliónov eur presunom zdrojov na financovanie priority EÚ Obrana a bezpečnosť.
Legislatívny balík „Modernizovaná politika súdržnosti“ nadobudol účinnosť 20. septembra 2025. Európska komisia v ňom stanovila nové priority, medzi ktoré patria posilnenie konkurencieschopnosti, obranných kapacít a bezpečnosti, zlepšovanie civilnej pripravenosti, podpora východných regiónov EÚ, ako aj opatrenia v oblasti dostupného a udržateľného bývania, zvýšenia odolnosti vodných zdrojov a energetickej transformácie.
