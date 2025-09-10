< sekcia Ekonomika
SR pripravuje 7. žiadosť k plánu obnovy, podať ju má koncom roka
Súčasťou nadchádzajúcej žiadosti sú aj významné reformy, napríklad stratégia spravovania budov štátnej správy či zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Najbližšiu 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy by malo Slovensko podať v závere tohto roka. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná suma žiadosti je 694 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. augustu 2025, ktorú v stredu schválila vláda. Dokument obsahuje podrobný rozpis dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam.
„Siedma žiadosť o platbu zahŕňa viaceré významné investície, napríklad debarierizácia stredných škôl, rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov, zavedenie eGovernment riešení, zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov,“ priblížil v materiáli jeho predkladateľ, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD). Súčasťou nadchádzajúcej žiadosti sú aj významné reformy, napríklad stratégia spravovania budov štátnej správy či zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.
V súčasnosti tiež prebiehajú technické rokovania s Európskou komisiou (EK) o zjednodušení implementácie plánu obnovy a odolnosti, a to najmä v súvislosti s blížiacim sa ukončením Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Princíp zjednodušovania EK aplikuje naprieč všetkými členskými štátmi Európskej únie (EÚ).
Kmec v dokumente pripomenul, že v súlade s príslušným európskym nariadením musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení plánu obnovy, ako aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta 2026. „Poslednú žiadosť o vyplatenie prostriedkov mechanizmu musí SR predložiť Európskej komisii najneskôr v priebehu septembra 2026, aby Európska komisia mohla následne zrealizovať všetky platby do termínu 31. decembra 2026,“ avizoval s tým, že EK vyzvala členské štáty, aby zrýchlili realizáciu všetkých opatrení plánu obnovy. Po 31. auguste 2026 totiž nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov.
