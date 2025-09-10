Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Ekonomika

SR pripravuje 7. žiadosť k plánu obnovy, podať ju má koncom roka

.
Na snímke podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (HLAS-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Súčasťou nadchádzajúcej žiadosti sú aj významné reformy, napríklad stratégia spravovania budov štátnej správy či zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.

Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Najbližšiu 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy by malo Slovensko podať v závere tohto roka. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná suma žiadosti je 694 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. augustu 2025, ktorú v stredu schválila vláda. Dokument obsahuje podrobný rozpis dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam.

Siedma žiadosť o platbu zahŕňa viaceré významné investície, napríklad debarierizácia stredných škôl, rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov, zavedenie eGovernment riešení, zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov,“ priblížil v materiáli jeho predkladateľ, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD). Súčasťou nadchádzajúcej žiadosti sú aj významné reformy, napríklad stratégia spravovania budov štátnej správy či zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.

V súčasnosti tiež prebiehajú technické rokovania s Európskou komisiou (EK) o zjednodušení implementácie plánu obnovy a odolnosti, a to najmä v súvislosti s blížiacim sa ukončením Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Princíp zjednodušovania EK aplikuje naprieč všetkými členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

Kmec v dokumente pripomenul, že v súlade s príslušným európskym nariadením musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení plánu obnovy, ako aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta 2026. „Poslednú žiadosť o vyplatenie prostriedkov mechanizmu musí SR predložiť Európskej komisii najneskôr v priebehu septembra 2026, aby Európska komisia mohla následne zrealizovať všetky platby do termínu 31. decembra 2026,“ avizoval s tým, že EK vyzvala členské štáty, aby zrýchlili realizáciu všetkých opatrení plánu obnovy. Po 31. auguste 2026 totiž nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov.
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom