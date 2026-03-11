< sekcia Ekonomika
SR pripravuje podporu investícií do energetickej efektívnosti
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spoločne podpísali memorandum o spolupráci.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Slovensko robí zásadný krok smerom k modernejšej a energeticky efektívnejšej budúcnosti. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spoločne podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvoriť národnú platformu na mobilizáciu investícií do energetickej efektívnosti. Informovalo o tom tlačové oddelenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.
Spolupráca ZSPS s ministerstvom hospodárstva plynulo nadväzuje na európsku iniciatívu European Energy Efficiency Financing Coalition (EEEFIC), podporovanú Európskou komisiou (EK), ktorá spája verejný a súkromný kapitál pri projektoch zameraných na renováciu budov a modernizáciu priemyslu.
„Ak má Slovensko zvládnuť energetickú transformáciu, potrebujeme výrazne zvýšiť objem investícií a zapojiť súkromný kapitál aj do modernizácie budov. ZSPS je pripravený byť aktívnym partnerom štátu pri vytváraní funkčného investičného prostredia,“ uviedol prezident ZSPS a signatár memoranda Pavol Kováčik.
„Energetická efektívnosť je jednou z najefektívnejších ciest k znižovaniu energetickej náročnosti ekonomiky a posilneniu jej konkurencieschopnosti. Prepojenie verejných politík s odbornými partnermi a súkromným sektorom je kľúčové pre efektívnu implementáciu investícií do modernizácie budov,“ doplnil štátny tajomník MH SR Szabolcs Hodosy.
Memorandum vytvára rámec pre systematický dialóg medzi štátom, finančným sektorom, stavebným priemyslom, samosprávami a akademickou obcou. ZSPS bude ako odborný partner koordinovať diskusie prostredníctvom okrúhlych stolov a tematických pracovných skupín, pričom nadviaže na úspešný projekt Green Deal 4 Buildings, ktorý bol vysoko hodnotený v SR aj v rámci EÚ a stal sa jedným zo základov iniciatívy EEEFIC.
„V najbližších dvoch rokoch sa so stakeholdermi sústredíme na prinášanie konkrétnych riešení v oblasti energetickej efektívnosti budov a priemyslu. Financovanie jednotlivých projektov, podpora malých a stredných podnikov, odstraňovanie rozsiahlych a pretrvávajúcich administratívnych prekážok či obnova budov vrátane modelov verejno-súkromných partnerstiev PPP a rozvoj ľudských zdrojov pre energetickú transformáciu - to všetko budú témy, o ktorých budeme aktívne diskutovať v rámci platformy,“ uzavrel Kováčik.
Memorandum o spolupráci tak predstavuje základ pre posilnenie sociálneho dialógu a dlhodobú spoluprácu, ktorá prepojí Slovensko s európskou iniciatívou EEEFIC a prispeje k systémovej koordinácii aktivít na podporu energetickej efektívnosti.
