SR prišla vlani o tisícky firiem, kupovali ich najmä Česi a Maďari

Bratislava 5. februára (TASR) - Počet slovenských firiem, ktoré odchádzajú do zahraničia, sa z roka na rok zvyšuje. Potvrdzuje to aj posledná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorej v roku 2019 odišlo do zahraničia dovedna 2765 slovenských spoločností. Je to o 260 firiem viac ako v roku 2018.



"Môžeme hovoriť o desaťpercentnom medziročnom náraste. No zmeny sme zaznamenali aj v top desiatke krajín, z ktorých pochádzajú noví majitelia týchto firiem. Kým Rumuni o naše firmy strácajú záujem, Američania sa v rebríčku top 10 dostali na štvrtú priečku," hodnotí analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Najviac slovenských podnikov kúpili aj v minulom roku Česi (896 firiem) a Maďari (691 spoločností), ktorí si v tabuľke top destinácií, kam odchádzajú slovenské firmy, dlhoročne držia prvé dve miesta. Ide o krajiny s teritoriálnou blízkosťou k Slovensku a rovnako aj s historickými ekonomickými väzbami.



To, že sa predané slovenské firmy koncentrujú najmä v susedných štátoch, potvrdzujú aj databázy Bisnode. Viac než polovicu (1587 firiem), kúpili práve Česi a Maďari. Silné zastúpenie mali aj podnikatelia zo susedného Rakúska (68 firiem), Poľska (102 podnikov) a Ukrajiny (65 spoločností). Tí však v rebríčkoch zaostávali za silnejšími Rumunmi a Američanmi.



Rumuni sa aj v roku 2019 umiestnili v rebríčku top 10 zahraničných kupcov slovenských firiem na treťom mieste, no podľa dát z medziročných porovnaní ich záujem o slovenské podniky klesá. "V prípade Rumunska sme zaznamenali 33-percentný medziročný pokles záujmu o naše firmy. Kým v roku 2018 Rumuni kúpili 173 slovenských podnikov, v roku 2019 to bolo o 57 firiem menej, teda dovedna 116 spoločností. Naopak, medziročne narástol záujem podnikateľov zo Spojených štátov amerických, ktorí v roku 2019 kúpili 112 slovenských firiem, teda o 22 podnikov viac ako rok predtým," približuje analytička. Celkovo 23-percentný medziročný nárast počtu slovenských firiem vykázali Briti, ktorí v roku 2019 kúpili 75 slovenských podnikov.