SR rokuje s EK o tom, čo ak budú meškať míľniky v pláne obnovy

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovensko plánuje žiadosti o platbu z fondu obnovy predkladať Európskej komisii (EK) dvakrát ročne, približne na jar a na jeseň. Prvá žiadosť má teda odísť zhruba na jar 2022, treba k nej však splniť 14 míľnikov, väčšinu do konca tohto roka. Už teraz však v semafore plánu obnovy svieti červená pri jednom z míľnikov, konkrétne pri reforme vysokého školstva. Ako bude Slovensko pýtať peniaze od EK, ak budú míľniky meškať, sa zatiaľ nevie.



"Momentálne s Európskou komisiou prebiehajú intenzívne rokovania k rôznym témam, napríklad aj o tom, ako je možné postupovať v prípade, ak sa dané míľniky splnia aspoň do času podania žiadosti," odpovedali pre TASR zo sekcie plánu obnovy a odolnosti úradu vlády.



Sekcia upozorňuje, že nesplnenie čo i len jedného míľnika môže ohroziť alebo oddialiť celú platbu v hodnote stoviek miliónov eur na investície, ktoré by mohli pomôcť regiónom, mestám a obciam.



V prvej žiadosti o platbu chce na jar budúceho roka Slovensko pýtať od EK zhruba 458 miliónov eur. Zo 14 míľnikov sú už tri splnené, pri jednom míľniku (vysoké školstvo) svieti červená, čo znamená, že štát očakáva výrazné meškanie, prípadne nesplnenie, a pri súdnej mape a výdavkových limitoch očakáva sekcia malé meškanie alebo čiastočné nesplnenie míľnika. Zvyšok ide podľa plánu. Údaje v semafore k prvej žiadosti o platbu aktualizovala sekcia na webovej stránke plánu obnovy 20. októbra.



V druhej žiadosti o platbu, ktorú chce Slovensko poslať pravdepodobne na jeseň budúceho roka ide skoro o 815 miliónov eur. Treba na to splniť 16 míľnikov. V aktuálnom semafore (z 25. októbra) z dielne sekcie svieti pri tejto žiadosti jeden míľnik už na zeleno, ide o reformu verejného obstarávania. Červená zatiaľ nesvieti ani pri jednom míľniku, avšak malé oneskorenie alebo čiastočné nesplnenie sa dá očakávať pri dvoch míľnikoch. Ide o definíciu systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu a o predstavenie siete nemocníc.



Zvyšné míľniky potrebné na to, aby Slovensko mohlo predložiť druhú žiadosť o platbu, idú zatiaľ podľa plánov. Sú tam napríklad novela zákona o odpadoch, zoznam vybraných projektov pre regióny Muránska planina a Poloniny, zavedenie definície štandardov debarierizácie a zmapovanie potrieb škôl, reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií a taktiež uľahčenie návratu do krajiny a zvýšenie atraktívnosti SR pre cudzincov s rodinnými väzbami.



Medzi míľnikmi figurujú aj vytvorenie schémy vymedzujúcej novú kategóriu žiadateľov o národné víza, zjednodušenie uznávania vzdelania, investičný plán schválený ministerstvom zdravotníctva, nový zákon o vytvorení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a zavedení zonácie či reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou. Takisto sú tam prijatie súboru zmien na zefektívnenie finančného vyšetrovania, návrh systému podpory na vývoj a aplikáciu digitálnych technológií či zvýšenie počtu seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností.