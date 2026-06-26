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SR sa chce presadiť v oblastiach formovania technologického vývoja
Inovačné dni patria medzi významné projekty ekonomickej diplomacie MZVEZ.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Slovensko má ambíciu presadzovať sa aj v oblastiach, ktoré budú formovať technologický vývoj v nasledujúcich desaťročiach. Potvrdil to 41. Inovačný deň organizovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, na ktorom 25. júna rezortný štátny tajomník Rastislav Chovanec spolu s 26 zahraničnými veľvyslankyňami a veľvyslancami akreditovanými v SR navštívili dvojicu slovenských technologických projektov. Informoval o tom v piatok komunikačný odbor MZVEZ.
„Umelá inteligencia bude v najbližších rokoch významne formovať hospodársky rozvoj, konkurencieschopnosť krajín aj každodenný život. Ak chce byť Slovensko úspešné, musí vytvárať podmienky nielen na využívanie moderných technológií, ale tiež na ich vývoj a testovanie doma,“ uviedol Chovanec.
Zároveň pripomenul, že technologické zmeny si vyžadujú dlhodobé investície do výskumu, inovácií aj talentov. Kľúčovým predpokladom úspechu je podľa jeho slov efektívna spolupráca štátu, akademickej obce a súkromného sektora.
„Naša návšteva ukázala, že na Slovensku vznikajú projekty s ambíciou presadiť sa v oblastiach, ktoré patria medzi najdynamickejšie segmenty svetovej ekonomiky. Rozvoj umelej inteligencie, autonómnej mobility či inteligentných dopravných systémov predstavuje príležitosť na posilnenie inovačného potenciálu našej krajiny,“ dodal štátny tajomník.
Účastníci podujatia sa oboznámili s aktivitami spoločnosti DiusAi, ktorá sa venuje výskumu a vývoju riešení v oblasti umelej inteligencie, autonómnych systémov a inteligentnej mobility. Spoločnosť predstavila víziu personalizovaných digitálnych asistentov, ktorí majú v budúcnosti fungovať ako tzv. digitálne dvojičky používateľov schopné dlhodobo sa učiť z ich preferencií, správania a rozhodovania sa, ako aj projekty zamerané na vývoj autonómnych vozidiel a dronových technológií.
Súčasťou prezentácie boli rovnako pripravované iniciatívy v rámci testovania automatizovanej dopravy a inteligentných systémov, ktoré môžu v budúcnosti nájsť uplatnenie vo verejnej doprave, v logistike či komunálnych službách.
Počas programu sa uskutočnila aj prezentácia iniciatívy Elevate Slovakia, ktorá v úzkej spolupráci s DiusAi prepája verejný sektor, akademickú obec a súkromný sektor s cieľom podporovať vznik priaznivého prostredia pre vývoj a zavádzanie nových technológií. Spoločné aktivity sa zameriavajú najmä na sektory umelej inteligencie, autonómnej mobility, robotiky, dronových technológií alebo dátovej infraštruktúry.
Inovačné dni patria medzi významné projekty ekonomickej diplomacie MZVEZ. Prostredníctvom pravidelných návštev inovatívnych slovenských spoločností predstavuje slovenská diplomacia zahraničným partnerom technologický a priemyselný potenciál Slovenska a zároveň podporuje medzinárodnú prezentáciu domácich firiem a ich uplatnenie na zahraničných trhoch.
„Umelá inteligencia bude v najbližších rokoch významne formovať hospodársky rozvoj, konkurencieschopnosť krajín aj každodenný život. Ak chce byť Slovensko úspešné, musí vytvárať podmienky nielen na využívanie moderných technológií, ale tiež na ich vývoj a testovanie doma,“ uviedol Chovanec.
Zároveň pripomenul, že technologické zmeny si vyžadujú dlhodobé investície do výskumu, inovácií aj talentov. Kľúčovým predpokladom úspechu je podľa jeho slov efektívna spolupráca štátu, akademickej obce a súkromného sektora.
„Naša návšteva ukázala, že na Slovensku vznikajú projekty s ambíciou presadiť sa v oblastiach, ktoré patria medzi najdynamickejšie segmenty svetovej ekonomiky. Rozvoj umelej inteligencie, autonómnej mobility či inteligentných dopravných systémov predstavuje príležitosť na posilnenie inovačného potenciálu našej krajiny,“ dodal štátny tajomník.
Účastníci podujatia sa oboznámili s aktivitami spoločnosti DiusAi, ktorá sa venuje výskumu a vývoju riešení v oblasti umelej inteligencie, autonómnych systémov a inteligentnej mobility. Spoločnosť predstavila víziu personalizovaných digitálnych asistentov, ktorí majú v budúcnosti fungovať ako tzv. digitálne dvojičky používateľov schopné dlhodobo sa učiť z ich preferencií, správania a rozhodovania sa, ako aj projekty zamerané na vývoj autonómnych vozidiel a dronových technológií.
Súčasťou prezentácie boli rovnako pripravované iniciatívy v rámci testovania automatizovanej dopravy a inteligentných systémov, ktoré môžu v budúcnosti nájsť uplatnenie vo verejnej doprave, v logistike či komunálnych službách.
Počas programu sa uskutočnila aj prezentácia iniciatívy Elevate Slovakia, ktorá v úzkej spolupráci s DiusAi prepája verejný sektor, akademickú obec a súkromný sektor s cieľom podporovať vznik priaznivého prostredia pre vývoj a zavádzanie nových technológií. Spoločné aktivity sa zameriavajú najmä na sektory umelej inteligencie, autonómnej mobility, robotiky, dronových technológií alebo dátovej infraštruktúry.
Inovačné dni patria medzi významné projekty ekonomickej diplomacie MZVEZ. Prostredníctvom pravidelných návštev inovatívnych slovenských spoločností predstavuje slovenská diplomacia zahraničným partnerom technologický a priemyselný potenciál Slovenska a zároveň podporuje medzinárodnú prezentáciu domácich firiem a ich uplatnenie na zahraničných trhoch.