SR sa chce zapojiť do obnovy Ukrajiny výstavbou vlakového spojenia

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovensko sa chce zapojiť do obnovy Ukrajiny modernizáciou diaľnic, výstavbou vlakového spojenia či zvýšením kapacít na hraničných priechodoch. Zapojením sa do jej obnovy získajú príležitosti najmä slovenské firmy v infraštruktúre a energetike. Vyplýva to z Rámca zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny, ktorý predložil podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec a vláda ho v stredu schválila.



"Schválenie rámca umožní Slovensku aktívne sa zapojiť do obnovy Ukrajiny, čím posilní svoju pozíciu na medzinárodnej scéne a podporí stabilitu v regióne. Zapojenie do týchto aktivít vytvorí pracovné príležitosti a podporí rozvoj východného Slovenska," uviedol Kmec v predkladacej správe.



Priblížil, že Slovensko sa v rámci plánu obnovy Ukrajiny chce zamerať na rekonštrukciu elektrických prepojení a výstavbu vlakového spojenia medzi Kyjevom a Košicami s dôrazom na posilnenie cezhraničnej spolupráce. Východné Slovensko bude podľa neho profitovať z tejto spolupráce, pričom dôjde k podpore ekonomickej a energetickej bezpečnosti. Plán zahŕňa okrem výstavby vlakového prepojenia medzi krajinami aj modernizáciu diaľnic a železničných tratí na Ukrajinu či posilnenie kapacít na hraničných priechodoch.



Ďalšie opatrenia zahŕňajú podporu vedeckej spolupráce, výmenných programov a inovačných projektov, ktoré prispejú k hospodárskemu rozvoju a kvalite života na Slovensku.



"Regionálnym cieľom je aj aktívne zapojenie slovenských subjektov, najmä firiem, do projektov obnovy Ukrajiny, čo umožní vytvorenie nových obchodných príležitostí a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na medzinárodnej úrovni. Slovenské firmy budú mať možnosť uchádzať sa o medzinárodné finančné zdroje a granty, čo im poskytne potrebnú podporu na expanziu a realizáciu inovatívnych riešení v oblasti obnovy a rekonštrukcie," uzavrel Kmec.