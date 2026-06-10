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SR sa zapojila do európskeho systému obchodu so zeleným plynom
V súčasnosti je do distribučnej siete pripojených päť biometánových staníc.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenskí výrobcovia biometánu a ďalších obnoviteľných plynov môžu po novom obchodovať so svojimi zelenými certifikátmi na jednotnom európskom trhu. Spoločnosť SPP-distribúcia totiž dokončila pripojenie národného registra k celoeurópskej obchodnej platforme AIB Hub. Slovensko sa tým stalo súčasťou harmonizovaného systému EECS, ktorý slúži na cezhraničné transfery týchto záruk pôvodu. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Miroslava Schneider.
„V podmienkach, keď je dopyt po obnoviteľných plynoch koncentrovaný najmä v krajinách západnej Európy, tento krok vytvára možnosť efektívne obchodovať so zárukami pôvodu a zvyšuje atraktivitu investícií do výroby biometánu na Slovensku. Veríme, že prispeje k ďalšiemu rozvoju sektora obnoviteľných plynov a podporí vznik nových výrobných kapacít,“ uviedol Július Roth zo spoločnosti SPP-distribúcia.
Register obnoviteľných plynov, ktorý spoločnosť prevádzkuje, slúži na vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ako je biometán. Platforma AIB Hub, ktorú prevádzkuje Asociácia vydávajúcich orgánov (AIB), aktuálne prepája registre v 15 krajinách vrátane Slovenska, Česka, Rakúska či Maďarska.
Záruka pôvodu predstavuje elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje, že príslušné množstvo plynu bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2025 dosiahol objem vydaných záruk pôvodu 78.332 megawatthodín (MWh), čo predstavuje nárast o približne 57 % oproti roku 2024. Možnosť obchodovať so zárukami pôvodu na európskom trhu je podľa spoločnosti dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja tohto sektora.
V súčasnosti je do distribučnej siete pripojených päť biometánových staníc. Do konca roka 2028 spoločnosť predpokladá pripojenie ďalších 17 biometánových staníc, s ktorými už má uzatvorené zmluvy o pripojení do distribučnej siete.
„V podmienkach, keď je dopyt po obnoviteľných plynoch koncentrovaný najmä v krajinách západnej Európy, tento krok vytvára možnosť efektívne obchodovať so zárukami pôvodu a zvyšuje atraktivitu investícií do výroby biometánu na Slovensku. Veríme, že prispeje k ďalšiemu rozvoju sektora obnoviteľných plynov a podporí vznik nových výrobných kapacít,“ uviedol Július Roth zo spoločnosti SPP-distribúcia.
Register obnoviteľných plynov, ktorý spoločnosť prevádzkuje, slúži na vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ako je biometán. Platforma AIB Hub, ktorú prevádzkuje Asociácia vydávajúcich orgánov (AIB), aktuálne prepája registre v 15 krajinách vrátane Slovenska, Česka, Rakúska či Maďarska.
Záruka pôvodu predstavuje elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje, že príslušné množstvo plynu bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2025 dosiahol objem vydaných záruk pôvodu 78.332 megawatthodín (MWh), čo predstavuje nárast o približne 57 % oproti roku 2024. Možnosť obchodovať so zárukami pôvodu na európskom trhu je podľa spoločnosti dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja tohto sektora.
V súčasnosti je do distribučnej siete pripojených päť biometánových staníc. Do konca roka 2028 spoločnosť predpokladá pripojenie ďalších 17 biometánových staníc, s ktorými už má uzatvorené zmluvy o pripojení do distribučnej siete.