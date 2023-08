SR schválila dohodu o leteckej doprave medzi juhovýchodnou Áziou a EÚ

Bratislava 9. augusta (TASR) - Vláda v stredu súhlasila s ratifikáciou komplexnej dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a Európskou úniou a jej členskými štátmi. V zmysle danej dohody budú môcť leteckí dopravcovia lietať až 14 osobných služieb týždenne do alebo z každého členského štátu EÚ a ľubovoľný počet nákladných služieb cez tieto dva regióny. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o hospodárskej súťaži na riešenie deformácií trhu, uviedlo Ministerstvo dopravy SR v predkladacom návrhu.



Uzavretie dohody je podľa dokumentu Európskej komisie "Vonkajšia politika EÚ v oblasti letectva - riešenie budúcich úloh" kľúčovým prvkom rozvoja vonkajšej politiky EÚ v oblasti letectva. "Všetci leteckí dopravcovia EÚ budú môcť prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na všetky letiská v štátoch ASEAN, a rovnako leteckí dopravcovia štátov ASEAN budú môcť obsluhovať destinácie z krajín ASEAN do EÚ," uvádza sa v predkladacom návrhu.



Ustanovenia dohody po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ a štátmi ASEAN nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi stranami dohody. Obe strany tiež uznali dôležitosť environmentálnych a sociálnych záležitostí, dohodli sa na spolupráci na nich a na zlepšení svojich príslušných sociálnych a pracovných zákonov a politík.



"Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi SR," uviedol rezort dopravy.



Predkladaný materiál nemá podľa rezortu vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, stav životného prostredia, informatizáciu spoločnosti ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov. Vláda zároveň odporučila Národnej rade SR vysloviť súhlas s dohodou a následne ju ratifikovať prezidentkou.



ASEAN je globálna ekonomická veľmoc s rýchlorastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 to bol 9. najväčší trh EÚ pre nákladnú dopravu a 16. najväčší trh pre cestujúcich s viac ako ôsmimi miliónmi cestujúcich. Medzi členov ASEAN patrí Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur, Thajsko, Brunej, Mjanmarsko, Kambodža, Laos a Vietnam.