SR si v aukcii dvoch nových dlhopisov požičala vyše 1,4 mld. eur

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko si v mimoriadnej aukcii dvoch nových štátnych dlhopisov so splatnosťou dva a štyri roky požičalo spolu viac ako 1,4 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Dlhopisy so splatnosťou v roku 2026 vyniesli štátu 836,5 milióna eur. Celkový dopyt investorov predstavoval 1,294 miliardy eur a priemerný akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol 3,2623 % p. a.



Predaj dlhopisov so splatnosťou v roku 2028 vyniesol štátu 568 miliónov eur pri celkovom dopyte investorov 882 miliónov eur. Ich priemerný výnos predstavoval 3,0971 % p. a.



Aktuálna aukcia bola mimoriadna, teda mimo pôvodného plánu aukcií na tento rok. ARDAL vopred avizoval, že prostredníctvom nej otvorí dve nové línie štátnych dlhopisov so splatnosťou dva a štyri roky.