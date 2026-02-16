< sekcia Ekonomika
SR si vo februárovej aukcii dlhopisov požičala takmer 600 mil. eur
Celkový dopyt investorov presiahol 2,2 miliardy eur.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. februára (TASR) - Slovensko vo februári v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 593 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 2,8 do 3,6 %. Celkový dopyt investorov presiahol 2,2 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Najvyšší objem, 202 miliónov eur, získal štát z dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2037. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 3,64 %. Ďalších 180 miliónov eur priniesli dlhopisy so splatnosťou v roku 2036. Ich priemerné úročenie bolo na úrovni 3,40 %.
Nasledovali dlhopisy so splatnosťou v roku 2033, z ktorých štát získal 130 miliónov eur pri priemernom úroku 3,06 %. Dlhopisy s najkratšou splatnosťou v roku 2031 a najnižším úročením 2,78 % priniesli štátu 81 miliónov eur.
Pred mesiacom v prvej tohtoročnej aukcii predalo Slovensko štátne dlhopisy za 539 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 2,3 do 4,1 %. Celkový dopyt investorov dosiahol vtedy 1,241 miliardy eur. Vo februári už SR vydala jednu novú emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov formou syndikovaného predaja, teda prostredníctvom skupiny bánk. Predala pritom dlhopisy v hodnote 2 miliardy eur s kupónom 4,125 % ročne. Celkový záujem investorov dosiahol 8,6 miliardy eur.
V tomto roku plánuje ARDAL vydať nové štátne dlhopisy v celkovej sume 10 miliárd eur. Okrem tradičných mesačných aukcií plánuje otvoriť dve nové línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a dve línie dlhopisov pre občanov.
