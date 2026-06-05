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SR, Taliansko a Litva zaviedli smernicu o transparentnom odmeňovaní
Európski odborári upozornili, že k tejto situácii dôjde aj napriek tomu, že Európska komisia poskytla členským krajinám rok navyše na splnenie tejto povinnosti.
Autor TASR
Brusel 5. júna (TASR) - Pracujúce ženy naprieč Európskou úniou budú aj naďalej neinformované o diskriminácii v odmeňovaní, lebo členské štáty EÚ, okrem Slovenska, Talianska a Litvy, zmeškajú nedeľňajší (7. 6.) termín na prevedenie smernice o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva. Na piatkovú správu Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) upozornil bruselský spravodajca TASR.
Európski odborári upozornili, že k tejto situácii dôjde aj napriek tomu, že Európska komisia poskytla členským krajinám rok navyše na splnenie tejto povinnosti.
ETUC tvrdí, že pracujúce ženy v EÚ potrebujú zákaz doložiek o tajomstve odmeňovania na pracovisku, ktoré umožňovali pretrvávanie nerovnakej mzdy za rovnakú prácu takmer 50 rokov po tom, čo EÚ zakotvila povinnosť rovnakej mzdy pre mužov a ženy do svojej legislatívy.
Realita je však taká, že členské štáty sa neponáhľajú s prevedením smernice do svojej legislatívy. Takmer polovica z nich ešte ani len nezverejnila návrh vnútroštátneho zákona a približne štvrtina krajín návrhy už má, ale nestihne ich zaviesť do budúceho roka.
Výskum Európskej konfederácie odborových zväzov zistil, že smernicu EÚ o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva stihlo previesť iba Slovensko, Taliansko a Litva. Vlády v týchto krajinách prijali legislatívu, o ktorej tvrdia, že transponuje únijnú smernicu do domácich zákonov. ETUC nezistila, či prijatá legislatíva plne spĺňa ustanovenia únijnej smernice.
Oneskorenú, čiastočnú transpozíciu uvedenej smernice hlásia Belgicko, Česko, Malta a Poľsko. Oneskorenie už existujúceho návrhu legislatívy, až niekedy v roku 2027, naznačili Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko a Rumunsko.
Podľa ETUC oneskorenia boli spôsobené intenzívnym lobovaním zamestnávateľských organizácií proti únijnému zákonu, ktorý označili za „regulačnú záťaž“, s cieľom oslabiť kľúčové práva žien.
Odborári tvrdia, že Európska komisia dôsledne odmieta výzvy nespokojných zamestnávateľov a, naopak, vysiela jasný signál vládam členských krajín, aby sa snažili o dosiahnutie cieľov smernice o transparentnosti odmeňovania.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá povedala, že nedodržanie nedeľňajšieho termínu je „zradou pracujúcich žien“ a predstavuje hanebné zlyhanie politikov tvárou v tvár agresívnemu lobovaniu spoločností.
„Zachovávanie mlčanlivosti odovzdáva všetku moc zamestnávateľovi a necháva ženy a odbory bez základných informácií, ktoré potrebujú na to, aby bránili svoje záujmy,“ odkázala Lynchová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európski odborári upozornili, že k tejto situácii dôjde aj napriek tomu, že Európska komisia poskytla členským krajinám rok navyše na splnenie tejto povinnosti.
ETUC tvrdí, že pracujúce ženy v EÚ potrebujú zákaz doložiek o tajomstve odmeňovania na pracovisku, ktoré umožňovali pretrvávanie nerovnakej mzdy za rovnakú prácu takmer 50 rokov po tom, čo EÚ zakotvila povinnosť rovnakej mzdy pre mužov a ženy do svojej legislatívy.
Realita je však taká, že členské štáty sa neponáhľajú s prevedením smernice do svojej legislatívy. Takmer polovica z nich ešte ani len nezverejnila návrh vnútroštátneho zákona a približne štvrtina krajín návrhy už má, ale nestihne ich zaviesť do budúceho roka.
Výskum Európskej konfederácie odborových zväzov zistil, že smernicu EÚ o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva stihlo previesť iba Slovensko, Taliansko a Litva. Vlády v týchto krajinách prijali legislatívu, o ktorej tvrdia, že transponuje únijnú smernicu do domácich zákonov. ETUC nezistila, či prijatá legislatíva plne spĺňa ustanovenia únijnej smernice.
Oneskorenú, čiastočnú transpozíciu uvedenej smernice hlásia Belgicko, Česko, Malta a Poľsko. Oneskorenie už existujúceho návrhu legislatívy, až niekedy v roku 2027, naznačili Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko a Rumunsko.
Podľa ETUC oneskorenia boli spôsobené intenzívnym lobovaním zamestnávateľských organizácií proti únijnému zákonu, ktorý označili za „regulačnú záťaž“, s cieľom oslabiť kľúčové práva žien.
Odborári tvrdia, že Európska komisia dôsledne odmieta výzvy nespokojných zamestnávateľov a, naopak, vysiela jasný signál vládam členských krajín, aby sa snažili o dosiahnutie cieľov smernice o transparentnosti odmeňovania.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá povedala, že nedodržanie nedeľňajšieho termínu je „zradou pracujúcich žien“ a predstavuje hanebné zlyhanie politikov tvárou v tvár agresívnemu lobovaniu spoločností.
„Zachovávanie mlčanlivosti odovzdáva všetku moc zamestnávateľovi a necháva ženy a odbory bez základných informácií, ktoré potrebujú na to, aby bránili svoje záujmy,“ odkázala Lynchová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)