SR urobila prvý krok k sebestačnosti vo výrobe jedlého oleja z repky

Leopoldov 6. apríla (TASR) – Memorandum o porozumení na zabezpečenie produkcie surového repkového oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na potravinársku kvalitu na území SR podpísal v stredu v Leopoldove minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) spolu s predsedom predstavenstva spoločnosti Poľnoservis Robertom Spišákom a podpredsedom predstavenstva Štefanom Tóthom. Cieľom spolupráce je nájsť spôsob, ako perspektívne zabezpečiť výrobu repkového oleja v kvalite rafinovaného potravinárskeho, ktorá by viedla k pokrytiu celoročnej potreby Slovákov.



Na Slovensku sa ročne vypestuje vyše 400.000 ton repky olejnej, no nevyrába sa z nej rafinovaný olej potravinárskej kvality. V súčasnosti sa spracúva na technický olej a kŕmnu surovinu a približne polovica sa vyváža do zahraničia. A až 97 % rastlinného oleja sa dováža zo zahraničia, iba 3 % sa lisujú na Slovensku. Situácia na Ukrajine a mimoriadne vysoký nárast cien komodít poukázali na potrebu hľadať cestu na zabezpečenie lisovania a rafinácie repkového oleja v domácich podnikoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR preto v záujme zabezpečenia výšky ročnej spotreby Slovákov, ktorá predstavuje okolo 50.000 ton jedlého oleja, hľadalo relatívne rýchle riešenie.







"Od zániku Palma Tumys sme na Slovensku nemali spracovateľa na rafinovaný potravinársky repkový olej a až na nízku produkciu špeciálnych olejov nemáme výrobu potravinárskeho oleja vôbec. Verím, že podpisom memoranda sme naštartovali prípravu procesu dobudovania rafinačnej linky na jeho výrobu. Ministerstvo poskytne spoločnosti Poľnoservis administratívnu pomoc a spoluprácu pri získavaní povolení na zriadenie linky, ktoré by za normálnych okolností trvalo aj dva roky," uviedol minister Vlčan.



Spoločnosť Poľnoservis so sídlom v Leopoldove, ktorá je významným slovenským spracovateľom repky olejnej a vyše 10 rokov sa zaoberá lisovaním oleja a výrobou kŕmnych surovín, sa zaviazala, že do štyroch mesiacov doručí návrh projektu technickej realizovateľnosti ministerstvu. "V nasledujúcich dňoch spustíme prípravu opatrení vrátane vyčíslenia investičných výdavkov, ktorých vynaloženie je nevyhnutné na vybudovanie novej technologickej časti zabezpečujúcej olej v kvalite rafinovaného potravinárskeho oleja. Ako spoločnosť sa stále vyvíjame, chceme ďalej rásť, inovovať a využívať ďalšie príležitosti na trhu, ktoré sa naskytnú, pričom v tomto prípade chceme maximálne vyjsť v ústrety štátnemu záujmu," uviedol predseda predstavenstva spoločnosti.







Poľnoservis plánuje do deviatich mesiacov upraviť prevádzkovanie svojej existujúcej linky na výrobu surového repkového oleja v súlade s hygienickými požiadavkami pre potravinársku prevádzku. Otázku, aké dlhé časové obdobie je potrebné pre zrealizovanie výstavby a spustenie prevádzky linky, v ktorej sa bude vylisovaný olej upravovať na potravinársku kvalitu, zodpovie štúdia technickej realizovateľnosti.



Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2011 a zaoberá sa lisovaním oleja z repkového semena. Inštalované technológie spĺňajú kvalitatívne a technologické pravidlá na dosiahnutie požadovanej kvality produkcie v zmysle platných slovenských a európskych noriem. Ročne spracuje viac ako 230.000 ton semena repky, pričom sa vyrobí viac ako 100.000 ton oleja a zhruba 130.000 ton repkových šrotov. V súčasnosti vyrábaný olej slúži ako vstupná surovina na výrobu biopalív. Celý proces spracovania a výroby je bezodpadový a udržateľný.