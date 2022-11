SR uspela v súťaži o najlepšiu európsku kampaň v železničnej turistike

Bratislava 16. novembra (TASR) – Víťazstvo druhého ročníka súťaže o najlepšiu európsku kampaň v oblasti železničnej turistiky patrí Slovakia Travel a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) za spoločnú kampaň Letné vlaky. Súťaž organizovali Európska komisia pre cestovný ruch (ETC) a Eurail. TASR o tom informovala PR a mediálna manažérka národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel Karolína Ducká.



Víťaza vybrala odborná porota zložená z ETC a odborníkov z oblasti cestovného ruchu, železničnej dopravy a marketingu. Kampaň Letné vlaky podľa nich najlepšie propagovala cestovanie po železnici ako udržateľný a ekologický model cestovného ruchu.



Cenu prebral na slávnostnom galavečere v Prahe generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika. "Som nadšený, že naše úsilie a práca priniesli výsledky, a to rovno na celoeurópskej úrovni. Spojenie cestovného ruchu s vlakovou dopravou je na Slovensku logické, naša krajina je spojená železnicou od Humenného až po Bratislavu. Sme ideálnou krajinou, ktorú môžu návštevníci preskúmať práve zo sedadiel vlaku," skonštatoval Mika. Na úspešnosti kampane majú podľa neho veľký podiel aj organizácie cestovného ruchu.



Prezident ETC Luís Araújo poznamenal, že je nevyhnutné, aby destinácie, tourist boardy a podnikatelia v cestovnom ruchu využili rastúcu popularitu vlakovej dopravy a propagovali nové trasy prostredníctvom odvážnych a inšpiratívnych kampaní. "Tohtoroční súťažiaci to urobili. Blahoželám im k ich kreativite, ako upriamiť pozornosť na vlakovú dopravu ako udržateľnú možnosť cestovania," dodal.



ETC zastupuje národné organizácie cestovného ruchu v Európe. Bola založená v roku 1948 a jej poslaním je posilniť trvalo udržateľný rozvoj Európy ako turistickej destinácie a propagovať Európu na vzdialených trhoch.