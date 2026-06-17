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SR uzatvorí rámcovú úverovú zmluvu na 2,3 mld. eur z nástroja SAFE
V stredu to schválila vláda.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou (EK) Rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE (Nástroj bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu). Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2,317 miliardy eur. Vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja SAFE je Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z úverovej zmluvy vrátane podpisu relevantných dokumentov.
„Finančné prostriedky z úveru sú určené konkrétne na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MO SR, ktoré sú v rozpočte verejnej správy na roky 2026 až 2028 schválené na úrovni 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Cieľom úveru je umožňovať uskutočňovanie naliehavých a rozsiahlych verejných investícií na podporu európskeho obranného priemyslu v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu,“ priblížil v predkladacej správe rezort financií.
Obdobie dostupnosti úveru je do 31. decembra 2030 s desaťročným odkladom splátok istiny a maximálnou dobou splácania 45 rokov. Na účely čerpania týchto prostriedkov budú členské štáty predkladať EK žiadosti o platbu spravidla dvakrát ročne spolu s dôkazmi o pokroku pri plnení národného investičného plánu pre európsky obranný priemysel. Výnimkou je predbežné financovanie, ktoré nie je viazané na splnenie míľnikov a bude uvoľnené do troch mesiacov od vstupu do platnosti zmluvy. Predbežné financovanie predstavuje 15 % z celkovej sumy úveru, v prípade Slovenska 347,5 milióna eur.
Prijatie úveru a podpis rámcovej zmluvy sa premietne do verejného dlhu SR, nemá však priamy vplyv na deficit verejnej správy. Ten ovplyvní až čerpanie prostriedkov z tohto úveru. „Úver z nástroja SAFE predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) alternatívnu formu financovania štátneho dlhu k emisii štátnych dlhopisov. Jeho výhodou je priaznivé úrokové nastavenie, stabilita, dlhá maximálna splatnosť, ako aj diverzifikácia zdrojov financovania štátu,“ zhodnotilo MF.
V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci Slovenskej republike z finančného nástroja SAFE. V nadväznosti na to zaslala v novembri EK oficiálnu žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci, ktorej súčasťou bol národný investičný plán pre európsky obranný priemysel vypracovaný MO SR. V januári tohto roka bol SR schválený nárok na úver v maximálnej sume 2,317 miliardy eur, z toho 347,5 milióna eur ako 15 % predbežné financovanie.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po rokovaní vlády upozornil, že výhodou programu SAFE sú výhodnejšie úrokové sadzby. „Najvýraznejšie sa to prejaví pri krajinách, ktoré nezaviedli euro, ale aj pre nás to bude znamenať lacnejšie financovanie,“ dodal Kaliňák.
„Finančné prostriedky z úveru sú určené konkrétne na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MO SR, ktoré sú v rozpočte verejnej správy na roky 2026 až 2028 schválené na úrovni 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Cieľom úveru je umožňovať uskutočňovanie naliehavých a rozsiahlych verejných investícií na podporu európskeho obranného priemyslu v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu,“ priblížil v predkladacej správe rezort financií.
Obdobie dostupnosti úveru je do 31. decembra 2030 s desaťročným odkladom splátok istiny a maximálnou dobou splácania 45 rokov. Na účely čerpania týchto prostriedkov budú členské štáty predkladať EK žiadosti o platbu spravidla dvakrát ročne spolu s dôkazmi o pokroku pri plnení národného investičného plánu pre európsky obranný priemysel. Výnimkou je predbežné financovanie, ktoré nie je viazané na splnenie míľnikov a bude uvoľnené do troch mesiacov od vstupu do platnosti zmluvy. Predbežné financovanie predstavuje 15 % z celkovej sumy úveru, v prípade Slovenska 347,5 milióna eur.
Prijatie úveru a podpis rámcovej zmluvy sa premietne do verejného dlhu SR, nemá však priamy vplyv na deficit verejnej správy. Ten ovplyvní až čerpanie prostriedkov z tohto úveru. „Úver z nástroja SAFE predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) alternatívnu formu financovania štátneho dlhu k emisii štátnych dlhopisov. Jeho výhodou je priaznivé úrokové nastavenie, stabilita, dlhá maximálna splatnosť, ako aj diverzifikácia zdrojov financovania štátu,“ zhodnotilo MF.
V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci Slovenskej republike z finančného nástroja SAFE. V nadväznosti na to zaslala v novembri EK oficiálnu žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci, ktorej súčasťou bol národný investičný plán pre európsky obranný priemysel vypracovaný MO SR. V januári tohto roka bol SR schválený nárok na úver v maximálnej sume 2,317 miliardy eur, z toho 347,5 milióna eur ako 15 % predbežné financovanie.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po rokovaní vlády upozornil, že výhodou programu SAFE sú výhodnejšie úrokové sadzby. „Najvýraznejšie sa to prejaví pri krajinách, ktoré nezaviedli euro, ale aj pre nás to bude znamenať lacnejšie financovanie,“ dodal Kaliňák.