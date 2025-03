SR v januári, prvý raz od pandémie, evidovala vyše milión prenocovaní

Bratislava 18. marca (TASR) - V januári tohto roka, po prvý raz od pandémie, Slovensko zaznamenalo viac než jeden milión prenocovaní. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, o ktorom informovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).



Pozitívne výsledky, aké krajina zažila po prvý raz od roku 2020, podľa zamestnávateľov združených v AHRS potvrdzujú, že cestovný ruch na Slovensku po pandémii konečne opäť dobieha svoju výkonnosť. Napriek tomu, že január tradične patrí medzi najslabšie mesiace roka, zimné destinácie v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji zaznamenali v tomto období výnimočný nárast.



Takmer 70 % celkového počtu prenocovaní podľa AHRS patrilo práve zimným strediskám, ktoré tvoria základ zimnej turistickej sezóny v uvedených regiónoch. Napriek tomu, že klimatické podmienky neboli ideálne pre zimné športy, návštevnosť týchto lokalít prekonala dokonca aj výsledky z roku 2019. Počet návštevníkov z domova a zahraničia v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji medziročne vzrástol o viac ako 10 %.



"Januárové údaje jednoznačne ukazujú, že Slovensko sa etablovalo aj ako obľúbená zimná destinácia. Rozvinutá infraštruktúra lyžiarskych stredísk je silným lákadlom, no tieto regióny ponúkajú návštevníkom aj ďalšie atrakcie ako akvaparky a termálne pramene. Tieto doplnkové služby sú výbornou alternatívou k lyžovaniu a zimným športom, čím prilákajú nielen domácich, ale aj zahraničných turistov," zdôraznil prvý viceprezident AHRS Patrik Bočkay.



AHRS dodala, že v Košickom kraji sa podarilo prekonať návštevnosť z rekordného roka 2019, zatiaľ čo Bratislavský a Trnavský kraj zaostali len tesne. Naopak, Nitriansky a Trenčiansky kraj v porovnaní s rokom 2019 podľa asociácie ešte stále "bojujú" s poklesom návštevnosti.



"Je nevyhnutné dôkladne preskúmať príčiny poklesu návštevnosti v týchto lokalitách a hľadať spôsoby, ako ich atraktivitu zvýšiť. Tieto regióny majú veľký potenciál v oblasti liečivých a termálnych vôd, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. To môže byť jednou z kľúčových ciest na podporu infraštruktúry, ktorá by mohla získať aj financovanie z nového Fondu na podporu cestovného ruchu," dodal generálny manažér AHRS Martin Novotný.