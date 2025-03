SR v Rade EÚ bola proti rastlinám získaných genomickými technikami

Brusel 17. marca (TASR) - Veľvyslanci členských štátov EÚ (Coreper) v Bruseli v piatok (14. 3.) kvalifikovanou väčšinou schválili mandát pre Radu EÚ na rokovanie o nariadení o rastlinách získaných novými genomickými technikami (NGT) a s nimi súvisiacich potravín a krmív. Slovensko hlasovalo proti, potvrdil v pondelok pre spravodajcu TASR nemenovaný diplomat.



Cieľom návrhu z dielne Európskej komisie z roku 2023 je prispôsobiť pravidlá EÚ technologickému vývoju posledných desaťročí, podporiť inovácie a udržateľnosť v rámci agropotravinárskeho sektora a prispieť k potravinovej bezpečnosti a zníženiu závislosti od tretích krajín.



Nariadenie má zabezpečiť ochranu zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zaručiť zároveň, že šľachtenie rastlín bude bezpečné, transparentné a konkurencieschopné.



Návrh vytvára dva odlišné spôsoby umiestňovania rastlín NGT na trh.



Rastliny NGT kategórie 1 sa môžu vyskytovať prirodzene alebo prostredníctvom konvenčných metód šľachtenia - tie by boli vyňaté z pravidiel, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), a neboli by označované, označené by však museli byť semená vyrobené týmito technikami.



Rastliny NGT kategórie 2 sú všetky ostatné rastliny získané novými genomickými technikami - uplatňovali by sa na ne pravidlá podľa právnych predpisov o GMO, vrátane hodnotenia rizík a povolenia pred ich uvedením na trh, a museli by byť takto označené.



Návrh eurokomisie vylučuje používanie rastlín NGT v ekologickej výrobe.



Členské štáty (Rada EÚ) podporujú hlavné prvky návrhu o rastlinách NGT, navrhli však niekoľko zmien vo svojom mandáte na ďalšie rokovania, pričom zohľadnili environmentálne a zdravotné ciele a obavy týkajúce sa patentovania.



Rada EÚ presadzuje, aby členské štáty mohli rozhodnúť zakázať pestovanie rastlín NGT kategórie 2 na svojom území. Tiež chce, aby členské štáty mohli prijať opatrenia na zabránenie neúmyselnej prítomnosti rastlín NGT kategórie 2 v iných výrobkoch a aby prijali opatrenia na zabránenie cezhraničnej kontaminácii. S cieľom vyhnúť sa neúmyselnej prítomnosti rastlín NGT kategórie 1 v ekologickom poľnohospodárstve na svojich územiach, členské štáty by mali mať možnosť prijať protiopatrenia v oblastiach so špecifickými geografickými podmienkami, ako sú niektoré stredomorské ostrovné krajiny a ostrovné regióny.



Mandát Rady EÚ zabezpečuje vytvorenie expertnej skupiny pre vplyv patentov na rastliny NGT, s odborníkmi zo všetkých členských štátov a z Európskeho patentového úradu (EPO).



Podľa mandátu Rady EÚ eurokomisia rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia musí zverejniť štúdiu o vplyve patentov na inovácie v tejto oblasti na dostupnosť osív pre poľnohospodárov a na konkurencieschopnosť odvetvia šľachtenia rastlín v EÚ.



Piatková dohoda umožňuje predsedníckej krajine v Rade EÚ začať rokovania s Európskym parlamentom o konečnom znení nariadenia o rastlinách NGT. Konečné znenie kompromisnej dohody bude musieť formálne schváliť Rada EÚ aj europarlament ešte predtým, ako nariadenie nadobudne účinnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)