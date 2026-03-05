< sekcia Ekonomika
SR v raste miezd zaostáva za krajinami V4, KDH navrhuje riešenia
Podľa údajov štatistických úradov dosahuje priemerná mzda v Poľsku po prepočte 2104 eur, čo je o 484 eur viac ako na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Slovensko zaostáva v raste nominálnych aj reálnych miezd za ostatnými krajinami V4. Podľa opozičného KDH by vláda mala rast reálnych miezd zaradiť medzi priority oživenia ekonomického rastu. Hnutie navrhuje zamerať sa na boj s infláciou a zlepšenie podnikateľského prostredia v krajine. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovalo KDH.
Podľa údajov štatistických úradov dosahuje priemerná mzda v Poľsku po prepočte 2104 eur, čo je o 484 eur viac ako na Slovensku. V Česku by sa mala priblížiť k úrovni 1987 eur a v Maďarsku k 1828 eurám. Slovensko tak s priemernou mzdou v roku 2025 na úrovni 1620 eur podľa hnutia zaostáva za priemerom regiónu približne o 353 eur. „Slovensko v tomto regióne zaostáva až trestuhodne pozadu. Potrebujeme si nasadiť sedemmíľové čižmy, ale táto vláda sa na túto tému vôbec nesústredí,“ upozornil poslanec KDH Rastislav Krátky.
KDH upozornilo, že dôležitý je najmä vývoj reálnych miezd. Kým Maďarsko má podľa dostupných údajov zaznamenať dvojciferný rast reálnych miezd a Poľsko rast na úrovni 8,7 %, Slovensko dosiahlo v roku 2025 rast reálnych miezd o 2,2 %.
Podľa KDH je spôsob, akým vláda konsoliduje verejné financie, neudržateľný. Navrhujú preto zamerať sa na boj s infláciou, zlepšenie podnikateľského prostredia, podporu investícií a zníženie odvodového zaťaženia práce. Opätovne presadzuje zavedenie rovnej dane a úpravu daňového systému.
Podľa údajov štatistických úradov dosahuje priemerná mzda v Poľsku po prepočte 2104 eur, čo je o 484 eur viac ako na Slovensku. V Česku by sa mala priblížiť k úrovni 1987 eur a v Maďarsku k 1828 eurám. Slovensko tak s priemernou mzdou v roku 2025 na úrovni 1620 eur podľa hnutia zaostáva za priemerom regiónu približne o 353 eur. „Slovensko v tomto regióne zaostáva až trestuhodne pozadu. Potrebujeme si nasadiť sedemmíľové čižmy, ale táto vláda sa na túto tému vôbec nesústredí,“ upozornil poslanec KDH Rastislav Krátky.
KDH upozornilo, že dôležitý je najmä vývoj reálnych miezd. Kým Maďarsko má podľa dostupných údajov zaznamenať dvojciferný rast reálnych miezd a Poľsko rast na úrovni 8,7 %, Slovensko dosiahlo v roku 2025 rast reálnych miezd o 2,2 %.
Podľa KDH je spôsob, akým vláda konsoliduje verejné financie, neudržateľný. Navrhujú preto zamerať sa na boj s infláciou, zlepšenie podnikateľského prostredia, podporu investícií a zníženie odvodového zaťaženia práce. Opätovne presadzuje zavedenie rovnej dane a úpravu daňového systému.