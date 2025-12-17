< sekcia Ekonomika
Vláda: SR zaujíma negatívny postoj k zlučovaniu tradičných politík
SR podľa pozičného vládneho materiálu patrí k skupine členských štátov, ktoré majú obavy, že pre kľúčové tradičné politiky sa zníži viditeľnosť, účinnosť a strategický potenciál.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovensko zaujíma negatívny postoj k návrhu zlučovania tradičných politík, ktoré mali doposiaľ osobitné a odlišné systémy a pravidlá vykonávania, do jedného nástroja, a to do Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP). Vyplýva to z rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu (VFR) EÚ na roky 2028 až 2034, predloženej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. V stredu to schválila vláda.
„SR nesúhlasí s automatickým či umelým združovaním politík bez ohľadu na ich charakter a účel, uprednostňuje skôr cielené a prirodzené prepájanie súvisiacich politík, ktoré majú potenciál pôsobiť multiplikačne a synergicky pri dosahovaní spoločných cieľov,“ uviedol predkladateľ vo vládnom materiáli.
Slovensko podľa MZVEZ podporuje zachovanie samostatnej a nezávislej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) s dvoma piliermi - zahŕňajúcimi priame platby, sektorové intervencie, školský program EÚ a rozvoj vidieka, teda SR nepodporuje začlenenie CAP do spoločného rámca NRPP.
SR podľa pozičného vládneho materiálu patrí k skupine členských štátov, ktoré majú obavy, že pre kľúčové tradičné politiky sa zníži viditeľnosť, účinnosť a strategický potenciál. To platí najmä pre CAP. Navrhovaný spôsob implementácie a systém riadenia NRPP predstavuje podľa materiálu zásadný odklon od doterajšej praxe.
„Je potrebné zamedziť zvyšovaniu administratívnej záťaže, neprehľadným postupom pre farmárov a komplikovanejšiemu riadeniu so značným rizikom omeškania vyplácania podpory pre farmárov. Špecifickosť politiky CAP je potrebné vnímať aj z hľadiska toho, že má svoje vlastné ciele, implementačné nástroje a hodnotiace mechanizmy,“ podčiarklo MZVEZ v materiáli.
SR má rezervovaný postoj tiež z pohľadu oblasti vnútorných záležitostí, ktorá má špecifické charakteristiky a pravidlá, pričom si vyžaduje oveľa väčšiu flexibilitu počas implementácie.
Európska komisia (EK) 16. júla 2025 vydala oznámenie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Dynamický rozpočet EÚ pre priority budúcnosti - VFR na roky 2028 - 2034. EK v dokumente žiada ambiciózny rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034, pričom navrhuje zásadné zmeny aj v štruktúre rozpočtu. Najvýznamnejšou zmenou má byť NRPP pre investície a reformy, ktorý má spojiť 14 existujúcich fondov vrátane fondov politiky súdržnosti, CAP, ale aj vnútorných záležitostí a ďalších.
Európska komisia (EK) 16. júla 2025 vydala oznámenie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Dynamický rozpočet EÚ pre priority budúcnosti - VFR na roky 2028 - 2034. EK v dokumente žiada ambiciózny rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034, pričom navrhuje zásadné zmeny aj v štruktúre rozpočtu. Najvýznamnejšou zmenou má byť NRPP pre investície a reformy, ktorý má spojiť 14 existujúcich fondov vrátane fondov politiky súdržnosti, CAP, ale aj vnútorných záležitostí a ďalších.