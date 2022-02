SR vyčlení pre inštitúcie 52 mil. eur na pomoc so zdražovaním energií

Bratislava 9. februára (TASR) - Štát vyčlení 30 miliónov eur na pomoc základným a stredným školám s nárastom cien energií. Ďalších 12 miliónov eur pôjde na pomoc nemocniciam a 10 miliónov eur pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS), ktoré čelia rovnakému problému. Dokopy ide o 52 miliónov eur. Povedal to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas spoločného tlačového brífingu s koaličnými partnermi po skončení sa stredajšieho rokovania vlády. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dodal, že štát pomôže aj bytovým domom s vlastnými kotolňami.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že začiatkom budúceho týždňa rezort práce zverejní informácie pre ZSS, ako môžu o tieto peniaze žiadať. Nebude sa podľa jeho slov brať ohľad na to, či sú tieto zariadenia verejné, súkromné alebo pobytové či ambulantné. "Bude sa to týkať, samozrejme, aj detských domovov," poznamenal minister s tým, že kritériá spĺňajú i zariadenia krízovej intervencie. Rezort chce pozbierať všetky dáta od ZSS a na základe toho rozdeliť desať miliónov eur. "Budeme žiadať od každého, aby vydokladoval nárast cien energií a na základe toho rozhodneme o pridelení dotácie," uzavrel Krajniak.



Vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) opäť vyzdvihla i potrebu pomoci bytovým domom s vlastnými kotolňami. "Som rada, že vo vládnej koalícii sme našli zhodu, že im pomôžeme, ale nielen teraz. Pre mňa je dôležité, že im pomôžeme aj do budúcnosti," vyhlásila Remišová s tým, že pomoc má spočívať v pripravovanej legislatíve rezortu hospodárstva, vďaka ktorej sa zástupcovia bytových domov budú môcť rozhodnúť, či chcú alebo nechcú byť regulovanými subjektmi.



Sulík potvrdil, že pripravuje spomínanú legislatívu. "Treba však rovno povedať, že byť regulovaným subjektom neznamená vždy výhodu," okomentoval Sulík s tým, že to vidieť napríklad aj na domových kotolniach, ktoré regulované neboli a boli práveže viac rokov v cenovej výhode, kým bol trh ustálený.



Pri bytových domoch s vlastnou kotolňou ešte Sulík uviedol, že niektoré nárasty cien sú naozaj extrémne. "Tam vláda prostredníctvom ministerstva hospodárstva zasiahne," vyhlásil s tým, že rezort v pondelok (14. 2.) zverejní konkrétne informácie a e-mailovú adresu, na ktorú budú môcť zástupcovia bytových kotolní napísať a dostanú potom bližšie informácie.



Matovič vyhlásil, že spomínanú pomoc štát zafinancuje z rezervy štátneho rozpočtu. Zároveň avizoval, že štát plánuje pomôcť aj v budúcom roku, a to najmä výrazne vyššou pomocou pre domácnosti dotknuté ďalším zdražovaním energií. "Bude to rádovo v stovkách miliónov eur," vyčíslil minister.