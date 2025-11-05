< sekcia Ekonomika
SR využije z EÚ na modernizáciu železničnej dopravy 135 miliónov eur
Na modernizáciu úseku železničnej trate Spišská Nová Ves - Spišské Tomášovce je určených 96,7 milióna eur.
Autor TASR,aktualizované
Košice 5. novembra (TASR) - Slovensko získalo z Európskej únie (EÚ) viac ako 135 miliónov eur na modernizáciu železničných tratí a zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy. Európska komisia (EK) schválila Slovensku financovanie projektov z Nástroja na prepojenie Európy (CEF). Po oficiálnom odovzdaní grantovej dohody o konkrétnych projektoch v Košiciach informovali predstavitelia Ministerstva dopravy (MD) SR, EK, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo).
„Dnes je ten deň, keď podpisujeme zmluvy s Európskou komisiou v hodnote 135 miliónov eur, vďaka ktorým zmodernizujeme železničné trate a zvýšime bezpečnosť železničnej dopravy. Európske zdroje nám dlhodobo pomáhajú zlepšovať kvalitu a spoľahlivosť železníc a vďaka našej pripravenosti a kvalite projektov bolo Slovensko v tomto kole výziev CEF medzí najúspešnejšími krajinami EÚ,“ uviedla štátna tajomníčka MD Denisa Žiláková. Slovensko získalo osem percent zo zdrojov, ktoré boli v rámci tejto výzvy z CEF k dispozícií pre všetkých 27 európskych krajín.
Na modernizáciu úseku železničnej trate Spišská Nová Ves - Spišské Tomášovce je určených 96,7 milióna eur. Za 27,3 milióna eur sa pripraví a zmodernizuje aj trať Košice - Čierna nad Tisou, pričom súčasťou projektu je rekonštrukcia trakčnej meniarne v Ruskove a výhybne v Barci. Po viac ako päť miliónov eur získajú na inštaláciu moderného zabezpečovacieho systému ETCS do svojich vlakov ZSSK a ZSSK Cargo. Systém ETCS automaticky kontroluje rýchlosť a pohyb vlakov, aby zabránil nebezpečným situáciám. Ak je na trati prekážka, dokáže sám spomaliť alebo úplne zastaviť vlak, čím prispieva k vyššej bezpečnosti železničnej prevádzky, informovalo ministerstvo. Ide o jednotný európsky štandard, ktorý sa postupne zavádza vo všetkých členských krajinách na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy naprieč Európou.
V prípade ZSSK z projektu nainštalujú systém ETCS do 29 osobných lokomotív a v spoločnosti ZSSK Cargo do 23 nákladných lokomotív. Takýto systém by podľa Žilákovej zabránil zrážke vlakov, k akej došlo v októbri v okrese Rožňava.
Finančný príspevok ocenil aj generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik. „Vďaka podpore Európskej komisie môžeme realizovať projekty, ktoré zásadne zvýšia kvalitu železničnej siete - od zvýšenia rýchlosti medzi Vydrníkom a Spišskou Novou Vsou, cez nové technológie v Košickom uzle a meniarni v Ruskove. Tieto investície nám umožnia skrátiť cestovné časy, zvýšiť bezpečnosť a pripraviť slovenské trate na prevádzku moderných vlakov s technológiou ETCS,“ povedal.
Využitie európskych zdrojov na zvýšenie bezpečnostných štandardov či zefektívnenie prevádzky vyzdvihli aj generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa a člen Predstavenstva ZSSK Cargo Miroslav Hopta.
