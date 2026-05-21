SR začala uplatňovať nové pravidlo s výnimkou na výdavky na obranu
Dáta o celkových výdavkoch na obranu sa tak začali vykazovať v rámci pravidiel odpočtov hospodárenia štátu v súlade s aktivovaním národnej únikovej doložky.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko začalo uplatňovať nové európske pravidlo o výdavkoch na obranu. Dáta o celkových výdavkoch na obranu sa tak začali vykazovať v rámci pravidiel odpočtov hospodárenia štátu v súlade s aktivovaním národnej únikovej doložky. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Zároveň vyčíslil, že výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmlúv, teda výdavky na obranu spolu s odvodom SR do rozpočtu EÚ, s príspevkami do medzinárodných organizácií vrátane spolufinancovania k prostriedkom EÚ za rok 2025 presiahli spolu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).
„Výdavky verejnej správy Slovenskej republiky v roku 2025 dosiahli celkovo takmer 65,6 miliardy eur, z toho výdavky na obranu predstavovali 2,7 miliardy eur. Súčasne bilancia hospodárenia SR skončila deficitom 6,09 miliardy eur, čo predstavovalo 4,45 % HDP Slovenskej republiky,“ priblížili štatistici. Tieto údaje potvrdil aprílový prvý predbežný odpočet hospodárenia štátu za rok 2025, ktorý ŠÚ SR predložil Európskej komisii (EK) ako Správu o deficite a dlhu SR za roky 2022 - 2026.
Úrad pripomenul, že Rada EÚ ešte v júli 2025 aktivovala 15 krajinám vrátane Slovenska výnimku z rozpočtových pravidiel, týkajúcu sa výdavkov na obranu. Výnimka sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov a do flexibilného rámca umožňuje zahrnúť výdavky na obranu až do výšky 1,5 % HDP. Aktuálne v apríli 2026 vydal Eurostat usmernenie k realizácii tohto opatrenia pri vykazovaní deficitu a dlhu krajín a k štatistickému zaznamenávaniu vojenských výdavkov.
„Národná úniková doložka je nástrojom v rámci fiškálnych pravidiel EÚ, ktorý umožňuje jednotlivým členským štátom dočasne sa odchýliť od rozpočtových požiadaviek v reakcii na výnimočné okolnosti mimo ich kontroly, a zároveň zabezpečiť udržateľnosť dlhovej služby. Reformovaný rámec správy hospodárskych záležitostí EÚ umožňuje členským štátom využiť túto flexibilitu tak, že dočasne zvýšia verejné výdavky alebo deficit bez toho, aby sa to považovalo za porušenie fiškálnych pravidiel stanovených v Pakte stability a rastu,“ vysvetlil ŠÚ SR.
