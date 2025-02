SR zaostáva vo využívaní modrých kariet z pohľadu lákania zamestnancov

Bratislava 15. februára (TASR) - Od polovice júla 2024, keď do platnosti vstúpila novela zákona o pobyte cudzincov, do konca minulého roka bolo vydaných 20 modrých kariet pre pracovníkov z tretích krajín. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková. Zástupcovia zamestnávateľov považujú modré karty za dobrý nástroj na prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov, avšak z pohľadu vydaných kariet za minulý rok Slovensko zaostáva za potenciálom využívať ich na získanie nových zamestnancov.



"Za obdobie od 15. júla 2024 do 31. decembra 2024 evidujeme celkovo 20 štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol v danom období povolený prechodný pobyt na území SR na účel modrej karty," uviedla Sláviková.



Z pohľadu počtu vydaných kariet vnímajú zástupcovia zamestnávateľov určité prekážky, ktoré bránia ich reálnej využiteľnosti. Ide napríklad o proces uznávania vzdelania, ktorý je zložitý a časovo náročný, a to aj po zjednodušení podmienok pre modré karty. Tento proces môže totiž odradiť potenciálnych žiadateľov, najmä ak musia čakať na uznanie vzdelania. Prispieť k lepšiemu využívaniu modrých kariet na Slovensku by mohli podľa nich aj informačné kampane pre žiadateľov či sprehľadnenie žiadostí a ich dostupnosť v rôznych jazykoch.



"V mnohých prípadoch žiadatelia aj zamestnávatelia radšej volia iné povolenia, ktoré nevyžadujú tak zdĺhavý proces. Zjednodušenie a spružnenie administratívnych postupov by bezpochyby viedlo k vyššiemu využívaniu modrých kariet a väčšiemu záujmu zo strany zamestnávateľov," zhodnotil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.



Prezidentka Podnikateľskej aliancie Slovenska Radoslava Pobjecká zdôraznila, že pri modrých kartách je dôležité tiež zladenie systému s reálnymi potrebami trhu práce, napríklad flexibilnejším nastavením kritérií či efektívnejším prepojením s náborovými procesmi zamestnávateľov. "Vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre vysokokvalifikovaných pracovníkov by mohlo posilniť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti získavania talentov a reagovať na dopyt po odborníkoch v strategických sektoroch hospodárstva," dodala.



Novela zákona o pobyte cudzincov platí od 15. júla 2024, pričom najzásadnejšími zmenami je predĺženie platnosti modrých kariet zo štyroch na päť rokov a zjednodušený proces podávania žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania. Cudzinci z tretích krajín môžu podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu až po získaní potvrdenia od úradu práce. Vďaka tejto zmene budú môcť pracovať už odo dňa podania žiadosti aj v období jej spracovania. Rovnako sa skrátil čas na vydanie rozhodnutia cudzineckej polície z 90 na 60 dní a žiadatelia majú po novom aj možnosť zdržiavať sa na území Slovenska až do rozhodnutia o udelení, respektíve neudelení prechodného pobytu.