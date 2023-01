SR zaznamenala rekord na trhu investícií do komerčných nehnuteľností

Bratislava 12. januára (TASR) – Na trhu komerčných nehnuteľností preinvestovali investori prvýkrát v histórii SR viac ako jednu miliardu eur. Investičná situácia v oblasti obchodu s komerčnými nehnuteľnosťami tak naznačila, že Slovensko je naďalej bezpečnou investičnou destináciou. Informoval o tom obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka s tým, že o roku 2022 hovoril ako o najsilnejšom roku v histórii krajiny.



"Celkový objem investícií na Slovensku medziročne vzrástol o 48 %. Z hľadiska sektorov evidujeme nárast primárne v kancelárskych a maloobchodných nehnuteľnostiach, darilo sa však aj ostatným segmentom, ako napríklad logistike," povedal Procházka.



Riaditeľ priblížil, že až 55 % z celkového objemu investícií zaznamenali na trhu prenájmov kancelárskych priestorov. Celkovo išlo až o 14 transakcií, pričom drvivá väčšina z nich sa uskutočnila v Bratislave. Procházka pritom zdôraznil, že ako v roku 2021, tak aj v roku 2022 sa CBRE podarilo sprostredkovať predaj s rekordne vysokou cenou pri výnose pod piatimi percentami.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou boli podľa dát CBRE investície do nákupných centier, príkladom čoho je predaj obchodného centra v Košiciach – Optima Košice, jednej z najväčších prevádzok za dovedna 118 miliónov eur. Celkovo investície v oblasti maloobchodu dosiahli výšku takmer 350 miliónov eur a predstavovali takmer 31-percentný podiel z celkového objemu.



Investície do logistiky a výrobných priestorov tvorili približne 13 % z celkového investičného objemu. Investície do rezidenčných nehnuteľností nepresiahli jedno percento z celkového objemu podielu na trhu.