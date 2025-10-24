< sekcia Ekonomika
SR zdieľa s Rwandou skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec, ktorý vo štvrtok (23. 10.) prijal delegáciu Rwandy.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovensko má záujem o vzájomnú výmenu skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti s partnermi z dynamicky sa rozvíjajúceho globálneho Juhu. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec, ktorý vo štvrtok (23. 10.) prijal delegáciu Rwandy. Informoval o tom v piatok rezort diplomacie.
„Vnímame rastúci záujem slovenských firiem o vstup na rýchlo sa rozvíjajúci trh v Rwande najmä v zdravotníctve, informačných a komunikačných technológiách a poľnohospodárstve,“ uviedol Chovanec. Zároveň skonštatoval, že Slovensko je pripravené s pomocou svojho veľvyslanectva v Nairobi podporiť zintenzívnenie hospodárskych a investičných aktivít.
Delegácia vedená veľvyslancom Rwandy so sídlom v Berlíne Igorom Cesarom ocenila rozvíjajúce sa kontakty so Slovenskom a vyjadrila presvedčenie, že spolupráca medzi krajinami má veľký potenciál do budúcnosti. Partneri označili za perspektívne napríklad oblasti energetiky, poľnohospodárstva či farmaceutického priemyslu.
„Je dôležité, aby menšie štáty spájali svoje úsilie, prehlbovali hospodársku spoluprácu a spoločne tak posilnili rozvoj a zavádzanie nových technológií,“ vysvetlil Chovanec.
Štátny tajomník slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že jednou z priorít SR v rámci ekonomickej diplomacie je podpora zapojenia súkromného sektora do spolupráce so zahraničnými partnermi. Slovensko pritom využíva širokú škálu nástrojov vrátane rozvojovej spolupráce či exportno-kreditnej agentúry Eximbanky, dodal Chovanec.
