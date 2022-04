SR žiada prvú platbu z Plánu obnovy vo výške takmer 460 mil. eur

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovensko žiada o prvú platbu z Plánu obnovy vo výške takmer 460 miliónov eur. Podarilo sa k tomu splniť všetkých požadovaných 14 míľnikov. Vyhlásil to v piatok premiér Eduard Heger (OĽANO).



Pripomenul, že vláda pri plnení plánu čelí mnohým negatívnym okolnostiam, ako je pandémia nového koronavírusu, s ním spojená ekonomická kríza, ďalej energetická kríza, vojna na Ukrajine, či rastúca inflácia. Napriek týmto krízam dosiahla požadované výsledky.



“Splnili sme všetkých 14 míľnikov, ktoré sme potrebovali splniť na to, aby sme mohli dnes odovzdať žiadosť o platbu takmer 460 miliónov eur,” vyzdvihol na tlačovej konferencii Heger a ocenil všetkých, ktorí sa na tom podieľali.



Zároveň upozornil, že samotné reformy sú len jednou časťou Plánu obnovy. Dôležité je aj následné využitie peňazí. “Tie peniaze, ktoré dostávame, sú tu na to, aby sme ich investovali na kvalitnejšie služby pre občanov. Investície sa budú týkať viacerých oblastí, napríklad vzdelávania, infraštruktúry, modernizácie nemocníc, zatepľovania rodinných domov,” priblížil premiér.



Európska komisia má teraz dva mesiace na posúdenie žiadosti, potom to posunie na Radu, ktorá má ďalší mesiac na schválenie. “Po troch mesiacoch, ak bude vyjadrenie kladné, na Slovensko pritečú peniaze z prvej žiadosti o platbu,” priblížila generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.



Ide o prvú žiadosť zo série celkovo desiatich v najbližších rokoch, do ktorých je rozdelený Plán obnovy. “Slovensko plánuje podať v druhej polovici roka ešte druhú žiadosť o platbu vo výške 815 miliónov eur,” avizovala Vašáková s tým, že Slovensko je medzi prvými členskými krajinami v celom procese. Boli sme 5. pri predkladaní Plánu obnovy a teraz sme 7. krajina, ktorá si podá žiadosť o platbu.



Medzi doteraz splnené míľniky patrí napríklad reforma riadenia vysokých škôl, zavedenie výdavkových stropov, investičný plán rozvoja železničnej infraštruktúry či definícia novej súdnej mapy.



V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Európska komisia plánuje poskytnúť štátom EÚ celkovo 672,5 miliardy eur. Granty z toho tvoria 312,5 miliardy eur, zvyšných 360 miliárd eur je vo forme úverov. Pre Slovensko je alokovaných približne 6 miliárd eur v grantoch.