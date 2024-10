SR získala grant 5 miliónov USD na podporu rozvoja jadrových programov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovensko získalo grant vo výške päť miliónov dolárov (4,55 milióna eur) na podporu aktivít k rozhodnutiu výstavby malých modulárnych reaktorov (SMR) v rámci projektu NEXT. Ide o projekt iniciatívy USA na podporu a zavádzanie jadrových programov, inovácií a výmenu skúseností prostredníctvom spolupráce s akademickým sektorom. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Jadro a jadrová energie sú najhlavnejšie témy v rámci energetického sektora, pretože nám výrazne pomôžu dekarbonizovať náš priemysel, prispejú ku klimatickým cieľom, ale najmä zabezpečia energetickú bezpečnosť a nezávislosť Slovenska. Som preto veľmi rada, že sa nám ako malej krajine podaril takýto veľký a významný úspech," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Aktivity programu NEXT by mohli prispieť k ďalšiemu rozvoju zavádzania technológií SMR a ich možnosti umiestnenia v lokalitách bývalých uhoľných elektrární. Cieľom aktuálneho grantového projektu je pritom financovať aktivity, ktoré povzbudia krajiny k rozhodnutiu výstavby SMR, a vytvoriť kapacity na implementáciu. Okrem poradenských služieb v oblasti technických a regulačných požiadaviek pre SMR je medzi podporovanými aktivitami aj spolupráca s americkými univerzitami, návšteva amerických jadrových zariadení či príprava stratégií k zavádzaniu SMR, doplnil rezort hospodárstva.



"Dopyt po elektrine bude rásť. Malé modulárne reaktory nemajú nahradiť naše existujúce jadrové zdroje, ktoré bezpečne, spoľahlivo a bez priamych emisií oxidu uhličitého (CO2) pokrývajú väčšinu spotreby na Slovensku. SMR majú byť doplnkom energetického mixu pre energetickú sebestačnosť krajiny v budúcnosti. Grant, ktorý sme získali v medzinárodnej konkurencii, je skvelá správa. Dáva nám možnosti akcelerovať prípravy projektov, ktoré sú dôležité pre úspech našej energetickej transformácie," uzavrel generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.



(1 EUR = 1,0982 USD)